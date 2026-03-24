"Moderne Prostitution": Sara Kulka erhielt OnlyFans-Angebot

Sara Kulka (35) hat über Instagram eine Nachricht erhalten, die sie völlig fassungslos zurückließ. Eine Amerikanerin, die selbst freizügige Bilder postet, kontaktierte das Model und lobte dabei nicht nur Saras Aussehen, sondern machte ihr auch ein besonderes Angebot. Die Frau, die nach eigenen Angaben erfolgreich auf der Plattform OnlyFans tätig ist und zudem andere Frauen in diesem Bereich managt, schlug Sara vor, ebenfalls in das Geschäft einzusteigen. Sie würde die 35-Jährige dabei an die Hand nehmen und ihr dabei helfen, mehr aus sich zu machen. "Das ist moderne Prostitution. Das ist moderne Zuhälterei", erklärte Sara am Montagabend in ihrer Instagram-Story und betonte, dass ihr die Worte fehlten.

Die zweifache Mutter stellte klar, dass sie grundsätzlich nichts gegen OnlyFans oder Sexarbeit habe und dafür sei, dass jede Frau selbst über ihren Körper entscheiden könne. Das manipulative Anwerben von Frauen für solche Plattformen gehe für sie jedoch zu weit. "Ich bin absolut dagegen, manipulativ Frauen indirekt eben in Sexarbeit zu führen", betonte sie. Besonders sorge sie sich um junge Frauen, die auf solche Angebote hereinfallen könnten. Sara gab zu, dass sie selbst in jüngeren Jahren vermutlich auf die Anfrage eingegangen wäre. "Mein 20-jähriges Ich wäre vermutlich komplett erhellt von der Nachricht gewesen", sagte sie und erklärte, dass sie damals wohl nur das leicht verdiente Geld gesehen hätte, wenn eine attraktive Frau mit mehr als 500.000 Abonnenten sie eingeladen hätte.

Sara, die in der Nähe von Leipzig lebt, bezeichnet sich immer wieder als Feministin und setzte sich auch in Shows wie Die Abrechnung - Der Promi-Showdown bewusst für Frauenrechte ein. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin beweist auf Social Media regelmäßig, dass sie alles andere als prüde ist und offen über verschiedenste Themen spricht. Erst kürzlich hatte sie ihrer Community offenbart, dass sie bei sich eine ADHS-Erkrankung vermutet, auch wenn diese noch nicht diagnostiziert wurde. Was genau sie der Amerikanerin auf deren Angebot geantwortet hat, verriet Sara nicht, doch ihre sprachlose Reaktion zeigt deutlich, dass Fotos von ihr auf OnlyFans in naher Zukunft nicht zu erwarten sind.

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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IMAGO / Eventpress Sara Kulka, Model