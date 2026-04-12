Anne Wünsche will abnehmen: Würde sie Abnehmspritze nehmen?

Anne Wünsche (34) ist mit ihrem Gewicht derzeit nicht ganz zufrieden und möchte abnehmen – doch gleichzeitig liebt die Influencerin gutes Essen über alles. In einer Instagram-Story teilte sie dieses Dilemma offen mit ihren Fans. Dabei kam auch die Frage auf, ob sie zur Abnehmspritze greifen würde – und Anne ließ daran keinen Zweifel: Ozempic kommt für sie definitiv nicht infrage.

Gegenüber ihren Followern machte die 34-Jährige klar, warum sie die Abnehmspritze so kategorisch ablehnt: "Ich weiß, dass das unglaublich viele machen. Für mich ist das aber absolut gar nichts. Ich habe die ganze Zeit im Kopf, man spritzt sich da irgendwas rein und dann – kriegt man dann Nierenprobleme oder es geht auf die Knochen. Weiß ich nicht. Irgendwas ist doch da mit Nebenwirkungen." Stattdessen setzt sie auf einen natürlichen Weg: "Ich denke mir auch, dass es bei mir nicht so schlimm ist. Mir fehlt es einfach nur an Disziplin. Ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen mehr auf Ernährung achten, dann würde ich es auch so hinbekommen."

Schon vor wenigen Monaten hatte die Influencerin ihre persönliche Abnehm-Routine mit ihren Followern geteilt. In einer damaligen Instagram-Story beschrieb Anne, dass sie ihren Tag mit zwei Gläsern Wasser und einem Kaffee mit ungesüßter Mandelmilch startete. Wenn sie vormittags Hunger bekam, griff sie zu einem Protein-Iced-Coffee. Mittags erlaubte sie sich ab 13 oder 14 Uhr maximal 500 Kalorien, zum Beispiel Porridge oder Skyr Vanille mit Früchten. Am Abend durfte es dann auch mal etwas sein, worauf sie Lust hatte – allerdings nach wie vor bewusst ausgewählt.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025