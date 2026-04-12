Kaum alte Hits: Justin Bieber enttäuscht mit Coachella-Set

Justin Bieber (32) stand erstmals als Headliner auf der Coachella-Bühne – doch viele Fans fühlten sich offenbar enttäuscht. Der Popstar trat lässig gekleidet in Shorts, Hoodie und Sonnenbrille auf und setzte vor allem auf neue Songs statt auf seine größten Hits. Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten: "Justin Bieber ist Headliner beim Coachella und spielt keine seiner Klassiker", schrieb ein Nutzer auf X. "Das ist eine Beleidigung für seine Fans, die tausende Dollar gezahlt haben", beschwerte sich ein User, während ein weiterer Fan wetterte: "10 Millionen Dollar fürs Rumlaufen im Hoodie?"

Justin eröffnete sein Set mit neuen Tracks wie "All I Can Take" und "Speed Demon". Zwischendurch wandte er sich ans Publikum und lobte die "wunderschönen Gesichter im Publikum heute Abend", außerdem fragte er die Zuschauer im Livestream: "Wie geht's euch zu Hause?" Seine größten Hits ließ er dabei nicht komplett außen vor: Bei "Baby" und "Beauty and a Beat" gab es allerdings nur kurze Gesangsausschnitte, während parallel die Musikvideos auf den Screens liefen. Emotional wurde es dann bei den Songs "First Place" und "Go Baby", die seiner Frau Hailey Bieber (29) gewidmet sind. Das Model wurde in den Tagen vor dem Auftritt immer wieder gemeinsam mit Kendall Jenner (30) auf dem Festivalgelände gesehen.

Die Erwartungen an Justins Coachella-Debüt als Headliner waren bereits im Vorfeld enorm. Geleakte Soundcheck-Videos, in denen er unter anderem "Sorry", "One Less Lonely Girl" und "Boyfriend" anstimmte, heizten die Spekulationen zusätzlich an – viele Fans rechneten deshalb fest mit einem nostalgischen Hit-Feuerwerk. Schon die bloße Ankündigung seiner Teilnahme hatte zuvor für einen starken Anstieg der Ticketpreise gesorgt. Trotz der ungewohnten Setlist zeigten sich viele Fans begeistert von seinem neuen Sound und feierten vor allem die frische musikalische Richtung des Popstars.

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