Für Ex-Prinz Andrew war Herzogin Meghan eine "Opportunistin"

Ein neues Enthüllungsbuch sorgt für frischen Wirbel rund um das britische Königshaus: Laut der Biografie "Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family" von Autor Tom Bower (†86) soll Ex-Prinz Andrew (66) Herzogin Meghan (44) mit einem einzigen Wort vernichtend abgestempelt haben – und zwar als "Opportunistin". Der Kontext sei dabei die Krönung von König Charles III. (77) im Mai 2023 gewesen, bei der Andrew und Meghans Ehemann Prinz Harry (41) gemeinsam mit dem Auto zur Westminster Abbey gefahren sein sollen. Tom schreibt darüber: "Im strömenden Regen kam Harry mit Andrew in der Abtei an. Der in Ungnade gefallene Prinz weigerte sich zu dem Zeitpunkt noch, dem Befehl des Königs Folge zu leisten und von Royal Lodge nach Frogmore zu ziehen. Die Beziehung zwischen dem Onkel und seinem Neffen war nicht gut. In einigen Berichten hatte Andrew Meghan abfällig als 'Opportunistin' bezeichnet."

Das Ende März veröffentlichte Buch beleuchtet die Spannungen zwischen den Sussexes und dem übrigen Königshaus, darunter auch Andrews Verhältnis zu Prinz William (43). Ein Sprecher von Harry und Meghan hat die Vorwürfe in dem Buch gegenüber OK! scharf zurückgewiesen: "Mr. Bowers Kommentare haben die Grenze von Kritik zu Besessenheit längst überschritten. Er hat eine Karriere damit aufgebaut, immer aufwendigere Theorien über Menschen zu konstruieren, die er nicht kennt und denen er nie begegnet ist." Andrew selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Aussagen in dem Buch geäußert.

Die angespannte Stimmung innerhalb der royalen Familie ist dabei kein neues Phänomen. Royal-Reporter Russell Myers erklärte gegenüber OK!, dass sowohl William als auch Harry keine enge Bindung zu Andrew pflegten: "William war kein großer Fan von Andrew, gelinde gesagt, und Harry auch nicht. Sie hatten nie wirklich eine enge Beziehung zu ihm. Immer wieder kam das zur Sprache, wenn ich mit Leuten für das Buch gesprochen habe. Williams persönliche Meinung war, dass Andrew ein bisschen ein Ignorant ist." Meghan und Harry leben heute mit ihren zwei Kindern im kalifornischen Montecito, nachdem sie sich von ihren royalen Pflichten zurückgezogen haben.

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Collage: Imago, Imago Collage: Andrew Mountbatten-Windsor und Herzogin Meghan

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Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Andrew in der Westminster Abbey

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Getty Images Prinz William und Prinz Andrew