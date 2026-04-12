"Fassungslos": Laserluca erlebt unangenehme Fan-Situation

YouTube-Star Luca Tilo Scharpenberg (30), besser bekannt als Laserluca, schlägt Alarm: Vor seinem Büro in Köln tauchen immer wieder Fans auf, klingeln Sturm, lauern im Treppenhaus und schauen sogar durch die Fenster. Auch an seiner Wohnung werde er abgepasst. In einem neuen Video auf YouTube schildert Luca fassungslos, wie sich die Situation in den vergangenen Wochen zugespitzt hat. Besonders brisant: Oft reisen sogar Eltern mit ihren Kindern stundenlang an, warten im Auto oder vor der Halle – in der Hoffnung auf ein spontanes Treffen. Kommt es nicht dazu, hagelt es Beschwerden, bis hin zu Nachrichten, ein Kind habe auf der Rückfahrt geweint. Luca bittet seine Community eindringlich, seine Grenzen und seine Privatsphäre zu respektieren.

Der Social-Media-Star zählt auf, was ihn im Alltag belastet. "Leute campen (…) vor unserer Halle", sagt er in dem YouTube-Clip. Manche kämen immer wieder oder blieben stundenlang. "Ich will ganz normal leben", erklärt Luca und berichtet, dass Menschen im Treppenhaus stehen oder durch Scheiben starren: "Als wär ich so ein Löwe im Zoo." Die Folge: "Ich mache mittlerweile nachts meine Klingel aus", berichtet der YouTuber. Wenn Besucher weggeschickt würden, kassiere er Vorwürfe von Arroganz, erzählt er. Luca stellt klar: "Das ist Privatgelände." Kritik, er müsse alles mitmachen, weist er zurück: "Es geht nicht, dass ich alles billigen muss", betont er im Video. Der Creator beschreibt das Gefühl, in einem Kreislauf festzustecken: "Ich bin da jetzt irgendwie drin gefangen. Das ist so ein Hamsterrad, aus dem ich nicht herauskomme." Am Ende appelliert er an seine Fans: "Bitte respektiert Privatsphäre."

Luca gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten deutschen YouTubern. Seine Videos erreichen ein Millionenpublikum aus unterschiedlichen Altersgruppen. Privat wünscht sich der Unternehmer dennoch Ruhe und Normalität, auch wenn er betont, dass er seinen Job liebt. In der Vergangenheit hatte er bereits offen über Belastungen im Creator-Alltag gesprochen. Vor einigen Monaten kritisierte er in einer Instagram-Story etwa deutliche Nachahmungen seiner Formate durch andere Creator und unterstrich, wie viel Arbeit sein Team in Setups und Requisiten steckt. Die aktuelle Bitte an seine Fans knüpft daran an, dass ihm respektvoller Umgang und klare Grenzen wichtig sind – besonders an Orten, die nicht für öffentliche Treffen gedacht sind.

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Instagram / laserluca laserluca, YouTuber

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Instagram / laserluca laserluca, Content Creator

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Adam Berry/Getty Images for SONY Concrafter Luca bei der Angry Birds Premiere 2016 in Berlin

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