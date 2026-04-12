Funkstille: Timur Ülker spricht unter Tränen über Vater

Mit Tränen in den Augen hat Schauspieler Timur Ülker (36) auf Instagram nun ein emotionales Video mit seinen Followern geteilt. Der 36-Jährige spricht darin ungewohnt offen über sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater und macht deutlich, dass dessen Abwesenheit eine Wunde hinterlassen hat, die bis heute nicht verheilt ist. Seine Mutter habe ihm so viel Liebe gegeben, dass sie "Papa und Mama zugleich" war, erklärt er sichtlich bewegt. Erst im Erwachsenenalter werde ihm jedoch schmerzlich bewusst, wie sehr ihm eine Vaterfigur gefehlt habe.

Doch es ist nicht nur die Abwesenheit seines Vaters, die den Schauspieler bis heute beschäftigt. Timur deutet auch tiefe Enttäuschungen an, die ihr Verhältnis zusätzlich belastet haben. Sein Vater habe Dinge getan, die er seinen eigenen Kindern "niemals" antun würde. Diese Erlebnisse könne er auch "bis heute irgendwie nicht wegdrücken". Nun steht Timur Ülker vor einer emotionalen Zerreißprobe, denn sein Vater hat erneut den Kontakt gesucht. Zwar habe er frühere Annäherungsversuche konsequent abgeblockt, doch inzwischen stellt er sich eine drängende Frage: "Was ist, wenn es zu spät ist und dann dieser Moment der Aussprache nicht mehr möglich ist?"

Timur Ülker hat bereits zuvor offenbart, dass seine Kindheit alles andere als leicht war. Vor einiger Zeit sprach Timur gemeinsam mit seiner Mutter Derya mit der Bild-Zeitung über diese prägende Zeit. "Als Timur fünf Jahre alt war, hatte ich die Trennung von seinem Vater zu verkraften", erinnerte sich Derya. Die alleinerziehende Mutter stemmte den Familienalltag mit mehreren Jobs gleichzeitig, um über die Runden zu kommen. Trotz aller Herausforderungen ebnete sie ihrem Sohn den Weg in eine bessere Zukunft und legte damit auch den Grundstein für seine Schauspielkarriere. Durch seine Rolle in der RTL-Daily-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten wurde er zum echten Publikumsliebling.

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IMAGO / Eventflash Timur Ülker im Januar 2025

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Imago Timur Ülker beim 30. RTL Spendenmarathon 2025

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Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Familie und der Bulldogge Avani