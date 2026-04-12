So süß überrascht Brooklyn Beckham Nicola zum Hochzeitstag

Zum vierten Hochzeitstag hat Brooklyn Peltz-Beckham (27) seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) nun mit einer ganzen Reihe romantischer Gesten überrascht. Auf Instagram teilte Nicola, was ihr Mann sich für sie einfallen ließ. In einer Story war ein riesiger Strauß weißer Rosen zu sehen, auf dem ein Liebesbrief lag. Brooklyn schrieb dazu: "Alles Gute zum Jahrestag, Nicola Peltz-Beckham! Ich liebe dich von ganzem Herzen und kann es kaum erwarten, mit dir zusammen jung zu bleiben." Auf einem weiteren Foto beugte er sich vom Fahrersitz eines Autos zu ihr herüber – in der Hand einen weiteren Blumenstrauß und einen Kaffee. Nicola zeigte sich gerührt und kommentierte: "Überraschungsblumen und Liebesbriefe sind mein Liebstes überhaupt. Ich liebe dich so sehr."

Auch Brooklyn selbst teilte seine romantische Überraschung zuvor auf seinem eigenen Instagram-Account. In seinem Liebesbrief an seine Frau schrieb er: "Wir haben gemeinsam so viel durchgemacht, aber heute sind wir stärker denn je, und du bist meine beste Freundin." Zudem zeigte er laut Daily Mail einen üppigen Blumenstrauß, den Nicolas Eltern Nelson und Claudia Peltz den beiden geschickt hatten. Die Beziehung zu Brooklyns eigener Familie bleibt derweil weiterhin Thema: Anfang des Jahres hatte er in einem viel beachteten Statement erklärt, keinen Kontakt mehr zu seiner Familie zu haben.

Brooklyn scheint in Nicola sein großes Glück gefunden zu haben und teilt seine Verliebtheit auch regelmäßig mit der Öffentlichkeit. Erst vor Kurzem präsentierte er ein neues Tattoo auf seinem Handrücken mit der Aufschrift "Our little bubble". Damit beschreibt er ihr gemeinsames Leben in den USA, weit entfernt von seiner früheren Heimat in Großbritannien und dem Leben, das er dort einmal kannte. Wie die Daily Mail berichtet, soll Brooklyn auf die Frage, ob ihm der Umzug schwergefallen sei, gesagt haben: "Nein, denn ich heirate meine beste Freundin, also haben wir jetzt so eine Art eigene kleine Bubble zusammen und das ist einfach richtig schön."

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham beschenkt seine Frau Nicola

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham