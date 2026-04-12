Taylor Swifts Brautjungfern planen eine große Überraschung

Taylor Swift (36) steht ein echter Hochzeits-Showdown bevor: Die Sängerin und ihr Verlobter Travis Kelce (36) wollen sich laut Page Six am 3. Juli das Jawort geben – und ihre Brautjungfern planen dafür offenbar ein XXL-Überraschungsprogramm. Wie die US Sun berichtet, tüfteln unter anderem Selena Gomez (33) und Gigi Hadid (30) bereits fleißig an einer ganz besonderen Ehrung für die Musikerin. Statt einer schlichten Rede oder einem klassischen Brautjungfernauftritt soll Taylor an ihrem großen Tag eine emotionale und zugleich megastargespickte Hommage auf der Leinwand und auf der Bühne bekommen.

Konkret ist laut einem Insider eine Art Karaoke-Session geplant, bei der die Brautjungfern durch Taylors größte Hits performen. Selena soll die treibende Kraft hinter dem Konzept sein, mit der Idee, "ihre Liebe durch Gesang und Tanz zu zeigen und Taylors Superstar-Status zu feiern", wie der Insider erklärt. Taylor selbst darf dabei ebenfalls ans Mikrofon, wenn sie möchte. Auch Travis soll eingeladen worden sein mitzumachen – und ist laut Quelle "super aufgeregt" über die Möglichkeit. Darüber hinaus planen die Brautjungfern einen rund sechs bis sieben Minuten langen Film für die Hochzeitsgäste, der Taylors Geschichte, die erste Begegnung mit Travis und private, noch nie öffentlich gezeigte Momente des Paares zeigen soll. "Ein Großteil der Aufnahmen zeigt Taylor lachend und strahlend, denn sie liebt es, wie witzig Travis ist", so der Insider.

Die Hochzeit soll einem Bericht von Page Six zufolge in der Stadt steigen, die Taylor schon lange als zweite Heimat bezeichnet: New York. Die Sängerin lebt dort seit Jahren, besitzt mehrere Immobilien in Tribeca und war 2014 und 2015 sogar offizielle Botschafterin der Stadt. Mit dem Datum – dem 3. Juli – liegt die Hochzeit nur einen Tag vor Taylors erklärtem Lieblingsfeiertag, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag.

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Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023

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Imago Travis Kelce und Taylor Swift bei den US Open 2024

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Getty Images Taylor Swift und Gigi Hadid bei den MTV VMAs in L.A. im August 2015