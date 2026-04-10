Einladungskarten: An diesem Tag soll Taylor Swift heiraten

Die Save-the-Date-Karten sind raus – und damit steht wohl fest, wann und wo Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) heiraten werden. Laut Page Six soll der große Tag am 3. Juli in New York City stattfinden. Das ist eine kleine Überraschung, denn ursprünglich war Rhode Island als Hochzeitsort im Gespräch gewesen. Doch offenbar haben sich die Sängerin und der NFL-Star umentschieden und wollen es nun richtig groß angehen – an einem Ort, der mehr Gäste fassen kann als die ursprünglich ins Auge gefasste Location.

New York City hat als Hochzeitsort für Prominente eine lange Tradition. Auch Beyoncé (44) und Jay-Z (56) gaben sich dort 2008 in ihrem TriBeCa-Apartment das Jawort. Ihnen folgten unter anderem Hailey Baldwin (29) und Justin Bieber (32), Mariah Carey (57) und Tommy Mottola (77) sowie Catherine Zeta-Jones (56) und Michael Douglas (81). Der gewählte Termin am 3. Juli ist dabei kein Zufall: Der Tag liegt direkt vor dem 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag – bekanntlich Taylors Lieblingsfeiertag. Dieses Jahr fällt der Feiertag zudem auf das 250-jährige Jubiläum der Vereinigten Staaten.

Dass Taylor ausgerechnet New York als Schauplatz ihrer Hochzeit wählt, überrascht wenig. Die Sängerin verbindet seit Jahren eine enge Bindung an die Stadt. Sie zog 2014 in zwei benachbarte Penthäuser in TriBeCa ein, die sie zu einem großen Duplex zusammenlegte, und kaufte später noch das Nachbar-Townhouse sowie ein Loft im selben Gebäude hinzu. Im selben Jahr schrieb sie mit "Welcome to New York" eine regelrechte Liebeserklärung an die Metropole und war sogar als Global Welcome Ambassador für New York City tätig. Auch Travis schwärmt von der Stadt: "Ich denke, es ist eines meiner Lieblingsdinge in New York, einfach eins mit der Stadt zu sein und durch die Straßen zu laufen, die Energie zu spüren", sagte er. Spekulationen über eine Hochzeit in Rhode Island, die lange kursierten, haben sich damit endgültig erledigt.

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

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Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2025

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025