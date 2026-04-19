Verona Pooth verkauft ihr Paradies für 4,95 Millionen Euro

Verona Pooth (57) trennt sich von ihrem Familiendomizil: Die Moderatorin und Unternehmerin verkauft ihre Luxusvilla im nordrhein-westfälischen Meerbusch für 4,95 Millionen Euro. Mehr als zehn Jahre verbrachte die 57-Jährige dort mit ihrem Ehemann Franjo Pooth (56) und den gemeinsamen Söhnen San Diego (22) und Rocco (14). Gegenüber Bild erklärte sie den Schritt: "Wir haben gespürt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen." Gleichzeitig fällt ihr der Abschied nicht leicht: "Loszulassen fällt nie ganz leicht, aber es fühlt sich richtig an."

Die Villa, die einst von Franjo und seinem Vater Franz Josef im Zuge einer Kernsanierung neu gestaltet wurde, überzeugt mit Glasfronten, einem großzügigen Garten, einem Pool mit Gegenstromanlage und drei Balkonen. Besonders ans Herz gewachsen ist Verona der Außenbereich: "Der Garten war unser Paradies: Wir haben gegrillt, gelacht und unzählige wunderschöne Momente erlebt." Auch die Balkone vermisst sie bereits jetzt: "Ich habe den Blick von den Balkonen in den Garten geliebt. Dort habe ich jeden Morgen meinen Kaffee getrunken, die Ruhe genossen." Wenn die Familie künftig in Deutschland ist, wohnt sie bei Franjos Mutter Elke in NRW – ein vollständiger Abschied von der Heimat ist es also nicht. Franjo pendelt beruflich weiterhin viel nach Deutschland, und auch Verona arbeitet dort regelmäßig. Im Sommer moderiert sie die zweite Staffel der Sat.1-Show Villa der Versuchung.

Die Pooths hatten ihren Lebensmittelpunkt bereits 2025 nach Dubai verlegt, damit Sohn Rocco dort eine internationale Schule besuchen kann. In dem Emirat leben sie in einer Penthousewohnung und haben im Stadtteil Al Barari zusätzlich eine Villa erworben, die nach einer Renovierung nun zur Miete angeboten wird. Verona hatte zuletzt deutlich gemacht, wie sehr sie das Leben in Dubai schätzt und wie wohl sie sich dort inzwischen fühlt – obwohl die Spannungen in der Region durch den Irankrieg die Familie zwischenzeitlich für einige Wochen zurück nach Deutschland gebracht hatten.

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Imago Moderatorin Verona Pooth im Juli 2025 in Hamburg

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IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin

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Instagram/ verona.pooth TV-Moderatorin Verona Pooth in Dubai, 2025