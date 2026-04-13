Aleks Petrovic hatte Zusage für "Kampf der RealityAllstars"

Aleksandar Petrovic (35) sorgt mit einer überraschenden Enthüllung für Gesprächsstoff: Der Realitystar verrät jetzt im Promiflash-Gespräch, dass er eigentlich in der neuen Staffel von Kampf der RealityAllstars hätte einziehen sollen. Laut Aleks habe es vonseiten der Produktion bereits eine klare mündliche Zusage gegeben – doch am Ende blieb der heiß ersehnte Platz in der Sala für ihn leer. Warum er nun doch nicht Teil des Allstar-Casts ist, weiß der TV-Star nach eigenen Worten selbst nicht und steht damit genauso ratlos da wie seine Fans.

Im Interview erklärt Aleks, dass er bereits fest mit der Teilnahme gerechnet hatte. "Ich hätte sogar in dieser Staffel dabei sein sollen. Ich hatte die mündliche Zusage", stellt der Influencer im Gespräch klar. Auf die Nachfrage, weshalb er dann doch nicht im Cast gelandet ist, verweist er auf das Team hinter der Show: "Das muss man die liebe Produktion fragen. Das frage ich mich auch." Sicher ist für ihn nur eines: Er hätte die Chance liebend gern genutzt, noch einmal in das intensive Abenteuer rund um die Sala einzutauchen und sich dort erneut den Challenges und Mitstreitern zu stellen.

Der Realitystar blickt auf seine frühere Teilnahme bei KDRS positiv zurück und verbindet mit dem Format offenbar viele besondere Momente. "Ich wäre sehr gern dabei gewesen. War eine schöne Zeit damals. Und diese Sala noch mal zu sehen, wäre schön", schwärmt er von dem Setting der Show. Aleks, der sich seit seinen Auftritten in verschiedenen Realityformaten eine treue Community auf Social Media aufgebaut hat, teilt mit seinen Followern regelmäßig Eindrücke aus seinem Alltag und von seinen TV-Projekten. Die verpasste Allstar-Chance ändert daran offenbar nichts – seine Bindung zu den Fans und seine Liebe zu Realityshows bleiben für ihn ein fester Bestandteil seines Lebens.

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

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Imago Aleks Petrovic beim Kampfsport-Event Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen am 18.10.2025