Notfall: Steht ein weiterer "Prominent getrennt"-Exit bevor?

Dramatische Szenen bei Prominent getrennt: Aleks Petrovic (35) könnte die Villa der Verflossenen schon bald verlassen müssen – und das nicht freiwillig. Am Ende der sechsten Folge wird der Realitystar in den Interviewraum gerufen, wo er einen erschreckenden Anruf erhält. "Aleks, du musst herkommen. Wir brauchen dich hier", heißt es am Telefon. Sichtlich schockiert reagiert er: "Ich komme so schnell ich kann." Jemand aus seinem Umfeld schwebt demnach in akuter Lebensgefahr – wer genau, wird in der Sendung zensiert. Klar ist für Aleks aber sofort: "Man weiß nicht, ob er es schafft. Da muss ich da sein. Da kann ich leider dieses Projekt nicht vorziehen."

Die aktuelle Folge lässt offen, wie es weitergeht. In der Vorschau zur nächsten Episode ist jedoch zu sehen, wie Aleks seiner Ex Vanessa Nwattu (26) von der Situation berichtet. "Meine Familie braucht mich, das ist ein absoluter Notfall", erklärt er ihr. Vanessa bricht daraufhin in Tränen aus und macht deutlich, dass sie mit dem Abgang ihres Ex hadert: "Nicht mal hier drinnen habe ich eine Sache mit dir geklärt." Der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat entgegnet: "Nein, leider nicht. Hätte ich mir auch gewünscht." Die Influencerin bringt ihre Frustration schließlich auf den Punkt: "Es f*ckt mich richtig ab."

Ein vorzeitiger Abgang von Aleks wäre bereits der zweite Exit der aktuellen Staffel – zuvor hatten Fabian Hesdahl und Tanina Arambasic die Villa der Verflossenen verlassen. Die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheiten wurden in der vergangenen Folge von ihren Mitstreitern nominiert und mussten in einer Exit-Challenge gegen Yasin (35) und Samira Cilingir (29) antreten. Allerdings traten nur die Männer gegeneinander an: Fabian und Yasin lieferten sich ein Duell im Armdrücken, bei dem Fabian schließlich den Kürzeren zog. Damit mussten er und seine Ex-Freundin ihre Koffer packen. "Ich bin sauer und traurig zugleich. [...] Zweimal gef*ckt worden. Einmal wegen dieser Nominierung, jetzt Armdrücken", erklärte Fabian sichtlich enttäuscht.

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RTL Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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RTL Fabian Hesdahl und Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"

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