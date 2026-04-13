Aleksandar Petrovic wettert gegen Reality-Awards-Nominierung

Aleksandar Petrovic (35) hat bei den diesjährigen Reality Awards allen Grund, die Stirn zu runzeln: Der Reality-TV-Star ist zwar gleich mehrfach im Rennen, jedoch ausschließlich in wenig schmeichelhaften Kategorien. Unter anderem ist Aleks als "Red Flag des Jahres" nominiert – außerdem für die "Trennung des Jahres" gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Vanessa Nwattu (26). Im Gespräch mit Promiflash macht der TV-Bekannte nun deutlich, wie sehr ihn diese Auswahl stört und warum er die Nominierungen als widersprüchlich empfindet.

Im Interview erinnert Aleks daran, dass seine Reality-Awards-Bilanz schon einmal ganz anders aussah. Vor einigen Jahren sei er noch in sieben Kategorien vertreten gewesen, darunter auch als "Realitystar des Jahres". Nun stehe er dagegen nur für negative Auszeichnungen zur Wahl, während Vanessa eine eigene Nominierung erhalten habe. Besonders irritiert den Influencer, dass seine Ex laut seiner Wahrnehmung vor allem durch die Beziehung mit ihm in den Fokus gerückt sei. "Komisch, dass ich immer nur für die negativen Kategorien nominiert bin", erklärt Aleks gegenüber Promiflash und fügt mit Blick auf Vanessa an: "Dieses Jahr nicht – eine Vanessa aber schon, obwohl sie nur durch mich quasi gerade diese Präsenz hat. Das ist ein bisschen widersprüchlich, wer die Nominierung festlegt."

Aleks wurde durch verschiedene Realityformate und seine Social-Media-Aktivitäten bekannt und legte sich dort schon häufiger mit anderen Kandidaten an, was ihm eine treue, aber auch kritische Fangemeinde eingebracht hat. Die vergangene Beziehung zu Vanessa sorgte regelmäßig für Schlagzeilen, weil die beiden ihre Höhen und Tiefen nicht nur im TV, sondern auch online mitverfolgen ließen. Nach dem Liebes-Aus gehen beide nun getrennte Wege und zeigen ihr Leben auf ihren eigenen Kanälen. Wie sie privat mit der aktuellen Nominierungswelle umgehen, verraten sie bislang nicht – fest steht aber, dass ihre gemeinsame Vergangenheit sie weiterhin bei den Reality Awards begleitet.

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Imago Aleks Petrovic beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora

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Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

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RTL ZWEI Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge"