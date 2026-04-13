Barbara Schöneberger spricht Klartext über Playboy-Absage

In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" hat Barbara Schöneberger (52) eine persönliche Grenze klar benannt: Ein Nacktshooting kommt für die Moderatorin und Entertainerin heute nicht mehr infrage. Anlass der offenen Unterhaltung war der Besuch von Ballermann-Sängerin Isabel Glück (35). Die 35-Jährige hatte im August 2025 das Cover des "Playboy" geziert – eine Entscheidung, über die beide Frauen in der Sendung ausführlich sprachen. Als Isabel die Moderatorin direkt fragte, ob sie sich jemals für das Magazin ablichten lassen würde, ließ Barbara keine Zweifel aufkommen: "Bei mir geht's jetzt nicht mehr." Den entscheidenden Grund dafür sieht sie in ihrer Rolle als Mutter. "Ich habe auch Kinder, das will ich denen wirklich nicht antun", so Barbara.

Sie machte deutlich, dass sie keinen Glauben daran schenkt, wenn Frauen in solchen Situationen behaupten, ihre Familien seien stolz auf sie gewesen: Kein Kind im Alter zwischen zehn und dreißig Jahren finde so etwas tatsächlich gut. Doch ganz so eindeutig ist Barbaras heutige Haltung auch nicht – mit Blick auf ihre eigene Vergangenheit klingt sie deutlich milder. In ihren Dreißigern hatte sie durchaus für Männermagazine posiert, darunter "FHM" und "Maxim", und dabei gelegentlich auch mehr Haut gezeigt. Heute betrachtet sie diese Zeit mit einer Mischung aus Humor und einem Hauch Bedauern. "Ich hätte noch mehr Leuten zeigen sollen, wie super alles war", scherzte Barbara. Ihrer Gästin, die den großen Schritt tatsächlich gewagt hat, riet sie ausdrücklich, den Moment zu genießen. Der freundschaftliche Austausch zwischen den beiden machte deutlich, dass Barbara das Thema keineswegs verurteilt.

Isi erinnerte sich im Gespräch daran, dass sie in einem früheren Interview noch kategorisch ausgeschlossen hatte, je für das Magazin zu posieren – und trotzdem sagte sie zu, als das Angebot kam. Auch ihr Ehemann, der mallorquinische Gastronom Carlos Lucio, habe der Entscheidung zunächst skeptisch gegenübergestanden. Isi deutete an, dass er die Fotos bis heute wohl kaum wirklich gesehen habe – vermutlich höchstens das Cover. Beim Shooting selbst war sie jedoch aktiv in die Gestaltung eingebunden: Die Location – eine Finca auf Mallorca – wurde in Absprache mit ihr ausgewählt, und sie legte großen Wert darauf, dass ihre Persönlichkeit auf den Bildern erkennbar bleibt. So zeigte sie sich unter anderem mit Rollschuhen und Boxsack. Genau diese Art der Selbstinszenierung fand auch Barbara bemerkenswert: "Ich fand deine Fotos wirklich besonders toll!"

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IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin

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Instagram / barbara.schoeneberger/ Barbara Schöneberger im Juli 2025

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Instagram / isi_glueck Isi Glück, Februar 2026