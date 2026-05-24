Pippa Middleton streitet sich mit Anwohnern um Wegerecht

Pippa Middleton (42) sorgt derzeit in dem kleinen Ort Kintbury in West Berkshire für heftige Diskussionen. Die Schwester von Prinzessin Kate (44) und ihr Ehemann James Matthews (50) haben auf ihrem Anwesen Barton Court einen Fußweg sperren lassen, der quer über ihr Grundstück führt. Anwohner der Ortschaft wehren sich dagegen und zogen nun vor eine Planungskommission, um den Streit offiziell klären zu lassen, wie die Zeitung The Sun berichtet. Während Pippa und der Unternehmer auf Probleme mit Privatsphäre und Sicherheit verweisen, wollen die Einheimischen den Pfad unbedingt zurück – und kämpfen dafür, dass er als öffentliches Wegerecht eingetragen wird.

Der Konflikt schwelt bereits, seit Pippa und James im Jahr 2022 das historische Herrenhaus mit 34 Zimmern für rund 15,5 Millionen Pfund (rund 18 Millionen Euro) übernommen haben. Damals wurde der Weg, den die Wohltätigkeitsorganisation "The Ramblers" und mehr als 30 Anwohner als traditionellen Fußweg durch die Landschaft sehen, gesperrt. Pippa und James, die sich kürzlich von einem Herzensprojekt verabschieden mussten, berufen sich auf ihre Privatsphäre. Beim aktuellen Anhörungstermin stellte der zuständige Gutachter jedoch klar, dass das Argument der Privatsphäre in diesem Verfahren keine Rolle spielen dürfe. James' Anwalt nahm direkt Stellung und erklärte in Bezug auf den Fußweg: "Er wurde sicherlich nicht von einer bedeutenden Anzahl von Menschen genutzt. Er führt auch nicht zu einem besonders nützlichen Ziel." Die Wohltätigkeitsorganisation "The Ramblers", die sich im aktuellen Verfahren an die Seite der Anwohner stellt und sich seit Jahrzehnten für den Zugang zu öffentlichen Wegen und die Interessen von Spaziergängern und Wanderern einsetzt, sieht dies anders.

Pippa steht seit der Hochzeit ihrer Schwester Kate mit Prinz William (43) im Jahr 2011 im Rampenlicht. Damals wurde sie durch ihren Auftritt als Trauzeugin und das berühmte enge Kleid schlagartig bekannt. Heute versucht die dreifache Mutter, ihr Familienleben mit James und den gemeinsamen Kindern weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Das Paar zog sich mit dem Kauf von Barton Court bewusst auf ein großes Anwesen auf dem Land zurück. Die Gegend um Kintbury gilt als idyllisch und zieht viele Spaziergänger an, die die umliegenden Felder und Wiesen für Ausflüge nutzen. Durch den aktuellen Streit um den Fußweg rückt Pippas ruhiger Rückzugsort nun jedoch in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses – und die Beziehung zu den Nachbarn wird dabei aufmerksam beobachtet. Ein Bewohner übte gegenüber The Sun besonders deutlich Kritik an Pippa und James: "Es sind wohlhabende Leute, die der Gemeinschaft ein Wegerecht wegnehmen. Es zeigt, dass sie keine freundlichen Nachbarn sein wollen", erklärte er. Ein endgültiges Urteil wird in den kommenden Wochen erwartet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa Middleton und James Matthews im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Pippa und James Matthews bei einem Wimbledon-Match im Juli 2021

Anzeige Anzeige

Pippa Middleton und James Matthews bei der Hochzeit von Freunden