Das neue "House of Cards"? Netflix setzt auf Damson Idris

Damson Idris (34) wird die Hauptrolle in einem neuen Politthriller übernehmen. In der sechsteiligen Serie "The Lord's Day" verkörpert der Schauspieler den Exsoldaten Harry Jones, der während der Parlamentseröffnung in eine Geiselnahme verwickelt wird. In der offiziellen Inhaltsangabe von Netflix wird von einem "verzweifelten Kampf ums Überleben" gesprochen, den nicht jeder überstehen wird. Die Geschichte dreht sich um die Frage, ob Harry seine Fähigkeiten und seine Ausbildung nutzen kann, um das Land zu retten. Die Vorlage für das Projekt stammt von Michael Dobbs, der auch das Mastermind hinter House of Cards war – der allerersten Eigenproduktion von Netflix. Für Genre-Fans dürfte diese Zusammenarbeit besonders vielversprechend klingen. Neben seiner Rolle vor der Kamera wird Damson auch als ausführender Produzent an der Serie mitwirken.

Hinter der Serie steht zudem ein hochkarätiges Team. Die Produktionsfirma Bad Wolf, die bereits für Erfolge wie Doctor Who oder "His Dark Materials" verantwortlich war, übernimmt die Produktion. Das Drehbuch stammt von Sam Vincent und Jonathan Brackley, die bereits erfolgreiche Thriller wie "Spooks", "Humans" und "Better" geschrieben haben. Die Regie und Produktion wird von Ben Chanan übernommen, der bereits durch "The Capture" bekannt wurde. Die Dreharbeiten sollen laut dem Portal What's on Netflix im Frühjahr 2026 in Großbritannien beginnen.

Damson hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt. Der Schauspieler stand zuletzt neben Brad Pitt (62) für den oscarnominierten Film "F1" vor der Kamera. Mit "The Lord's Day" bekommt er nun die Gelegenheit, in einer großen Serienproduktion die Hauptrolle zu übernehmen. Ein offizieller Starttermin für die Serie steht noch nicht fest, da sich das Projekt derzeit noch in der Vorproduktionsphase befindet. Ein Release im Jahr 2027 gilt jedoch als wahrscheinlich.

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Getty Images Damson Idris bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Damson Idris bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Damson Idris beim Newport Beach Film Festival UK & Ireland Honours 2026 in London

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