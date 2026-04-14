Kim Kardashian kündigt überraschendes Broadwaydebüt an

Kim Kardashian (45) ist nicht nur Realitystar und Unternehmerin – jetzt mischt sie auch am Broadway mit. Gemeinsam mit ihrem Freund Lewis Hamilton (41) und ihrer ältesten Tochter North West (12) bestieg die 45-Jährige am Montag in Palm Springs einen Privatjet, nachdem das Trio zuvor das Coachella Valley Music & Arts Festival besucht hatte. Direkt im Anschluss an die Reise verkündete Kim über ihre Instagram-Story eine handfeste Überraschung: Sie steigt als Produzentin beim Broadway-Stück "The Fear of 13" ein, das unter anderem mit Adrien Brody (53) und Tessa Thompson (42) besetzt ist.

Bei ihrem Engagement handelt es sich um eine finanzielle und promotionale Rolle – kreativ war sie an dem Stück nicht beteiligt. Das Werk basiert auf den wahren Erlebnissen von Nick Yarris, der 22 Jahre unschuldig in der Todeszelle saß und 2003 durch einen DNA-Test freigesprochen wurde. Geschrieben hat das Stück Lindsey Ferrentino, die sich dabei auf Nicks Memoiren sowie eine Dokumentation aus dem Jahr 2015 stützte. In Previews ist das Drama am Broadway bereits seit dem 19. März zu sehen, die offizielle Premiere findet noch diese Woche, am Mittwoch, im James Earl Jones (†93) Theatre in Midtown Manhattan statt. "Theater hat eine einzigartige Kraft, uns zu bewegen", erklärte Kim in ihrer Instagram-Story. "Wenn man eine Geschichte wie diese live erlebt, bleibt sie bei einem. Sie fordert einen heraus, den Menschen hinter der Statistik zu sehen." Außerdem schrieb sie: "Seit einem Jahrzehnt ist die Reform des Strafjustizsystems eine zutiefst persönliche Mission von mir. Ich habe aus erster Hand gesehen, wie das System versagen kann, und ich habe mich dazu verpflichtet, für diejenigen zu kämpfen, denen die Stimme genommen wurde."

Das Thema Strafrecht liegt Kim seit Langem am Herzen – nicht zuletzt wegen ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian Sr. (†59), der als Anwalt Teil des sogenannten "Dream Teams" der Verteidigung im berühmten OJ-Simpson-Prozess von 1995 war. Kim selbst verfolgte zeitweise das Ziel, ebenfalls als Anwältin zugelassen zu werden, scheiterte jedoch zuletzt an der Anwaltsprüfung in Kalifornien. Beim Coachella-Festival war sie zuvor gemeinsam mit Lewis an der Seite von Tochter North gesichtet worden – die Zwölfjährige verbrachte das Wochenende in der Wüste und postete fleißig auf TikTok. Lewis und Kim sind seit ihrem gemeinsamen Auftritt beim Super Bowl im Februar offiziell als Paar bekannt, kennen sich aber bereits seit mehr als einem Jahrzehnt.

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021