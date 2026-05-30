"Gewitter im Kopf": So geht Tim Lehmann mit Jans Tod um

Die Kamera läuft wieder, doch die Lücke bleibt riesig: Sechs Monate nach dem überraschenden Tod seines besten Freundes und YouTube-Partners Jan Zimmermann hat sich Tim Lehmann wieder auf der Videoplattform zurückgemeldet. In einem emotionalen Gespräch mit Kollege Aaron Troschke (36) für dessen Kanal "Hey Aaron!!!" schilderte der Webstar, wie schwer der Alltag ohne seinen langjährigen Kumpel ist. Jan war im November 2025 im Alter von nur 27 Jahren an den Folgen eines epileptischen Anfalls verstorben. Im Interview rang Tim immer wieder mit den Tränen und gestand: "Ich kann es mir immer noch nicht ohne ihn vorstellen." Um den schmerzhaften Verlust irgendwie zu bewältigen, sucht er im Alltag weiterhin die mentale Verbindung zu seinem verstorbenen Freund: "Ich rede jeden Tag mit ihm." Oft flüchte er sich in den Gedanken, Jan sei gar nicht endgültig von ihm gegangen: "Ich denke immer noch: Er ist irgendwo auf Reisen und kommt irgendwie nach Hause."

Die Trauer holt den Creator vor allem in den ruhigen Momenten des Tages ein. Besonders die Abende, an denen er sich gemeinsame Videos von ihm und Jan ansieht, hinterlassen tiefe Spuren. Die Konsequenzen für den darauffolgenden Morgen beschreibt er im Interview ganz offen: "Der nächste Tag ist sehr, sehr schwierig. Da mache ich halt auch nichts wirklich. Ich versuche dann, irgendwelche Kleinigkeiten wenigstens zu machen. Mehr kriege ich nicht hin." Um sich der gemeinsamen Vergangenheit dauerhaft nah zu fühlen, hat Tim seine eigenen vier Wände radikal umgestaltet und mit zahlreichen Einrichtungsgegenständen aus Jans früherem Haushalt bestückt. Für ihn ist dieses private Denkmal ein bewusster Trostspender im Trauerprozess: "Ich würde lieber meine Sachen abgeben und seine nehmen, weil ich will, dass er überall hier in der Wohnung präsent ist."

Im gemeinsamen Rückblick ließen Tim und Aaron auch den Tag der Beerdigung Revue passieren, der von einer enormen Solidaritätswelle innerhalb der deutschen Social-Media-Szene geprägt war. Aaron erinnerte sich im Gespräch an die bewegende Atmosphäre und die große Anteilnahme vor Ort: "Ich habe selten so viele Kollegen auf einem Haufen gesehen. Es war echt toll, wer da auch Reisen auf sich genommen hat, um vorbeizukommen." Für den hinterbliebenen Teampartner war diese geschlossene Unterstützung ein wichtiger Trostfaktor im schwersten Moment: "Ich fand es auch schön. Es waren alle da, bei denen ich weiß, dass es Jan wichtig gewesen wäre." Mit ihrem gemeinsamen und enorm erfolgreichen Kanal "Gewitter im Kopf" hatten die beiden Freunde über sechs Jahre und in mehr als 500 Videos Millionen von Menschen erreicht, indem sie Jans Leben mit dem Tourette-Syndrom und seine ausgeprägte Reiselust dokumentierten.

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Instagram / timl1302 "Gewitter im Kopf"-Stars Tim Lehmann und Jan Zimmermann, Juni 2021

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Instagram / gewitterimkopfyt Tim Lehmann und Jan Zimmermann, Mai 2022

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Instagram / timl1302 Jan Zimmermann und Tim Lehmann, YouTube-Stars