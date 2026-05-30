Trotz Streit: Jessi und Konstantin Streifling sind glücklich

Jessica und Konstantin Streifling, bekannt aus der zweiten Staffel von Love Is Blind Germany, haben im Gespräch mit Promiflash Bilanz über ihr erstes gemeinsames Ehejahr gezogen. Dabei geben die beiden zu, dass die Ehe kein dauerhafter Traumzustand ist – aber trotzdem glücklich macht. Die Dreharbeiten zur Show liegen inzwischen über ein Jahr zurück, und seitdem haben Jessica und Konstantin einen gemeinsamen Alltag aufgebaut, sich aneinander gewöhnt und gelernt, als Ehepaar miteinander zu leben.

Im Interview zeigen sich die beiden offen und ehrlich über die Realität ihrer Beziehung. "Wir mussten ja erst mal ein bisschen zueinander finden, einen gemeinsamen Alltag aufbauen", erklärte Jessica. Auch Konstantin betont, dass es in ihrer Ehe nicht immer rund läuft: "In jeder Ehe, auch bei uns, gibt es regelmäßigen Streit." Beide sind sich einig, dass sie keine perfekte Bilderbuchbeziehung führen. "Das ist nicht nur Wolke sieben. Aber ja, wir sind ein Jahr glücklich verheiratet", fasst Konstantin zusammen.

Dass das Paar zusammengewachsen ist, zeigte sich bereits in schwierigen Momenten. Schon kurz nach den Dreharbeiten mussten Jessica und Konstantin eine ernste gesundheitliche Herausforderung meistern, als bei ihm erneut ein Tumor diagnostiziert wurde. Diese Zeit schweißte die beiden merklich zusammen. Konstantin ist übrigens der Sohn des Höhner-Sängers Jens Streifling – die Musikerfamilie ist in Deutschland bekannt, doch ihren eigenen Ruhm haben sich die beiden Reality-TV-Teilnehmer durch ihre Teilnahme an "Love Is Blind Germany" erarbeitet.

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Imago Konstantin Streifling und Jessica Streifling bei der Premiere des Netflix-Dokumentarfilms "Poldi" im RheinEnergieStadion in Köln

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Netflix Konstantin und Jessi, "Love Is Blind: Germany"-Paar

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Instagram / streifling Konstantin Streifling, "Love is Blind: Germany"-Teilnehmer