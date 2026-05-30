"Stimme eines Engels": Fans feiern Ariana Grandes neuen Song

Mit ihrem neuen Song "Hate that I made you love me" meldet sich Ariana Grande (32) zurück – und ihre Fans sind begeistert. Der Track ist die erste Auskopplung aus dem kommenden Album "Petals" und sorgte auf Instagram direkt für eine Flut an enthusiastischen Reaktionen aus der Community der Sängerin. "Die Stimme eines Engels ist zurück mit dem Geschenk eines wundervollen Songs für uns", schrieb ein Fan unter den Post. Ein anderer Kommentar lautete: "Auf Repeat! Okay, jetzt veröffentliche das ganze Album, danke Queen."

Weitere Fans ließen es sich nicht nehmen, ihre Begeisterung in den Kommentaren zu teilen. "Das ist so perfekt, oh mein Gott. Wörtlich das beste Lied überhaupt", schrieb eine Person. Eine andere Person äußerte schlicht: "Deine Stimme, ich habe dich so sehr vermisst." In dem Song singt Ariana unter anderem die Zeilen: "Du sollst nur wissen, dass ich meinen Weg von dir weg finden werde – wie Blumen auf einem Grab, während du dich entscheidest, wer du bist." Die Bedeutung der Lyrics kann aktuell nur gemutmaßt werden, doch rund um den Albumtitel "Petals" kursiert bereits seit Längerem eine besondere Theorie: Viele vermuten, das Album könnte eine Hommage an Arianas verstorbenen Ex-Freund Mac Miller (†26) sein.

Als Anhaltspunkt dient der gemeinsame Hit "The Way", zu dem Mac einen Rap-Part beisteuerte und von "Petals" rappt: "Do my singin' in the shower, pickin' petals off of flowers / Do she love me, do she love me not?" – auf Deutsch: "Ich singe unter der Dusche und zupfe Blütenblätter ab / Liebt sie mich, liebt sie mich nicht?" Mac verstarb im September 2018 im Alter von nur 26 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Die Musikerin hatte mit ihm von 2016 bis 2018 eine Beziehung geführt. Bereits in Songs wie "Thank u, next", "Imagine" oder "Just Like Magic" zollt die Schauspielerin ihm Tribut. In "Eternal Sunshine" verwendet sie sogar Macs ikonisches Lachen.

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Getty Images Ariana Grande im Januar 2026

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Instagram / arianagrande Ariana Grande im Mai 2026

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Mac Miller und Ariana Grande, 2016