80er-Jahre-Ikone Samantha Fox feiert ihren 60. Geburtstag

Samantha Fox (60) feiert heute ihren 60. Geburtstag. Die britische Sängerin und ehemalige Pin-up-Ikone zählt zu den prägendsten Figuren der Achtziger – kaum ein Jahrzehnt ist so sehr mit einem Gesicht verbunden wie die 80er mit ihrem. Damals hingen Poster von ihr millionenfach in Jugendzimmern, Pubs und Werkstätten. 1986 katapultierte sie der Hit "Touch Me (I Want Your Body)" in 17 Ländern auf Platz eins der Charts, in den USA schaffte es der Song immerhin in die Top Ten. Noch heute tourt Samantha rund um die Welt und pflegt ihre Klassiker – zuletzt stand sie zum "Silvester Schlagerboom 2026" bei Florian Silbereisen (44) in der ARD auf der Bühne.

Dabei war der Weg nach oben nicht frei von Hindernissen. Mit gerade einmal 17 Jahren wurde Samantha über Nacht zum berühmtesten Model Großbritanniens, nachdem ihre Mutter sie heimlich bei einem Fotowettbewerb der Zeitung Sunday People angemeldet hatte. Bald darauf wurde sie als "Seite-3-Girl" für The Sun bekannt – was ihrer Schule gar nicht gefiel. Der Rektor verwies sie des Hauses: "Er sagte mir, ich hätte eine verstörende Wirkung auf die jüngeren Schüler. Dabei haben die sich bloß Autogramme von mir geholt", erklärte sie gegenüber der Daily Mail. Auch dunkle Erfahrungen blieben ihr nicht erspart: 1985 soll sie der Schauspieler David Cassidy (†67), der ihr großes Kindheitsidol war, auf einer Toilette sexuell belästigt haben. "Es war ein Schock, schließlich war er mein Idol. Er drückte mich gegen die Wand. Ich habe ihm mein Knie in den Unterleib gerammt", schilderte sie den Vorfall dem Portal.

Privat hielt Samantha lange ein großes Geheimnis für sich. Erst 2003 machte sie ihre Beziehung zu ihrer Managerin Myra Stratton öffentlich. 2022 erklärte sie laut Schweizer Illustrierte, warum das Coming-out so lange auf sich warten ließ: "Ich wollte mich schon viel früher outen. Aber ich hatte Angst, weil ich weltweit von so vielen Männern bewundert wurde. Hunderttausende Männer wollten mich heiraten, Zehntausende kamen zu meinen Konzerten oder anderen Events. Ich hoffe, ich habe nicht ihre Herzen gebrochen." Die Beziehung zu Myra endete tragisch: 2015 starb sie an Krebs. Nach einer Auszeit fand die 60-Jährige schließlich in ihrer Tour-Managerin Linda Olsen neues Glück. Die Norwegerin bringt die erwachsenen Zwillingssöhne Adam und Noah in die Beziehung ein, die Samantha liebevoll ihre "Bonus-Söhne" nennt – 2022 heirateten die beiden.

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Getty Images Musikerin Samantha Fox

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Getty Images Samantha Fox in den 80er-Jahren

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Getty Images Samantha Fox mit ihrer Freundin Linda Olsen im Dezember 2019 in London