Darum wurde Tom Hollands erstes nüchternes Jahr zur Hölle

Tom Holland (30) macht eine schonungslose Beichte: Im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (54) spricht der Spider-Man-Star jetzt offen über seinen harten Kampf mit dem Alkohol. Nach Neujahr 2022 habe er den radikalen Entschluss gefasst, keinen Tropfen mehr zu trinken – doch genau dieses erste nüchterne Jahr sei zu seiner größten persönlichen Prüfung geworden. "Das war die härteste Herausforderung meines Lebens", schildert Tom in der Show. Immer wieder habe er bei Partys oder Branchenevents mit einem simplen Glas Limonade in der Hand dagestanden, während um ihn herum alle fröhlich an Bier, Wein oder Cocktails nippten.

Tom berichtet im Podcast, dass er irgendwann merkte, wie sehr Alkohol sein Privatleben und seine Karriere beeinflusst hatte – und dass ein Schlussstrich notwendig war. Gleichzeitig fehlten ihm in diesen neuen, nüchternen Phasen passende Alternativen, um sich in geselliger Runde nicht ausgegrenzt zu fühlen. Aus genau diesem Gefühl heraus entstand schließlich seine eigene Biermarke Bero, ein alkoholfreies Getränk, das er speziell für solche Situationen entwickeln ließ. Es sollte genauso nach "dabei sein" schmecken wie ein klassisches Bier – nur eben ohne Prozente. Der Hollywoodstar erzählt, dass Bero inzwischen auf Events ausgeschenkt wird und ihm geholfen hat, sich auf Feiern wieder wohler zu fühlen, ohne seine Abstinenz zu gefährden.

Eine besondere Rolle in dieser Geschichte spielt auch Toms Partnerin Zendaya (29). Die Schauspielerin trinkt nach eigenen Aussagen ohnehin selten Alkohol – und wurde trotzdem bei einem Event mit Bero bedacht. Tom verrät im Podcast, dass sie eigens für Zendaya eine Art Radler kreierten: eine Mischung aus Bero und Limonade, damit auch sie etwas Besonderes im Glas haben konnte. So entstand für die beiden ein gemeinsames Partygetränk ganz ohne Rausch, das laut Tom inzwischen zum kleinen Insider im Freundeskreis geworden ist. Für den Schauspieler bedeutet es vor allem eines: Er kann mit den Menschen, die ihm wichtig sind, anstoßen, ohne die Entscheidungen zu verraten, die er aus Rücksicht auf seine Gesundheit und sein Umfeld getroffen hat.

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Getty Images Tom Holland, Juli 2025

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Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home" in Los Angeles, 2021

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ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler