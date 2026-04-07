Sie sind bei Désirée Nicks "Realitystar Academy" dabei

Wer wird Deutschlands nächster Stern am Reality-Himmel? Ab dem 16. April können Trash-TV-Fans das auf Joyn mitverfolgen. Dann startet dort "Die Realitystar Academy", in der 18 No-Names um eine begehrte Wildcard für die nächste Staffel von Forsthaus Rampensau kämpfen. Unter den Kandidaten sind unter anderem das Berliner Partygirl Lilli, das Hamburger Allround-Talent Darius, der TV-Hellseher Florian sowie Vanessa aus Göttingen, die sich selbst als "zu interessant und witzig für einen normalen 9-to-5-Job" beschreibt. Wöchentlich wird es zwei neue Folgen kostenlos auf dem Streamingdienst geben. Als Direktorin der härtesten Kaderschmiede des Reality-Kosmos wird Désirée Nick (69) fungieren und die Noten verteilen.

Auf dem Stundenplan der Academy stehen Fächer wie Geschichte, Bio, Deutsch, Sport und Sozialkunde. Wer bei den Aufgaben nicht liefert, erhält den blauen Brief und landet auf der Abschussliste. Die Kandidaten sind eine bunte Mischung unterschiedlicher Charaktere: Jessica aus Darmstadt will aus sich selbst ein Business machen, während Lukas aus Köln als pansexueller Mensch Sichtbarkeit schaffen möchte. Auch Faith aus Wien, die zeigen will, dass Reality auch Charakter haben kann, sowie Jamie-Lee Lola aus München, die sich als "hot new bombshell" mit Taktiker-Vibes bezeichnet, gehören zum ersten Jahrgang.

Désirée wird bei ihrer strengen Arbeit als Rektorin von Gigi Birofio (26) unterstützt. Der 26-Jährige übernimmt als Assistent der Direktorin die Drecksarbeit und soll als Ausgleich zur strengen Chefetage für gute Stimmung sorgen. Während Gigi den lockeren Part übernimmt, wird Désirée die knallharten Bewertungen abgeben und entscheiden, wer Star-Potenzial hat und wer im Reality-Nachhilfekurs landet. Die Entertainerin ist selbst seit Jahren Teil der deutschen TV-Landschaft und hat bereits in zahlreichen Formaten wie dem Dschungelcamp, Promis unter Palmen oder Promi Big Brother vor der Kamera gestanden.

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Joyn/Marc Rehbeck Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler

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Imago Luigi Birofio beim "#CoupleChallenge"-Screening

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Imago Désirée Nick zu Gast in der NDR Talk Show

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