David Guettas Tochter überrascht ihn im Coachella-Publikum

Beim Coachella-Festival 2026 in Kalifornien lieferte David Guetta (58) nicht nur ein mitreißendes Set auf der Quasar Stage, sondern erlebte dabei auch gleich mehrere unvergessliche Augenblicke. Einer davon war zutiefst persönlich: Der DJ und Produzent entdeckte seine Tochter Angie mitten im feiernden Publikum, wie in seinem Instagram-Video zu erkennen ist. Die 18-Jährige tanzte ausgelassen, während ihr Vater auf der Bühne stand und das Festival-Wochenende zu einem der Highlights des Jahres machte. Den emotionalen Moment hielt David fest und teilte Videos mit seinen Followern – sein Kommentar dazu: "best life".

Doch damit nicht genug der Überraschungen: Auch Jennifer Lopez (56) sorgte für einen echten Wow-Moment beim Auftritt des Franzosen. Die Sängerin betrat als Gast die Bühne und performte gemeinsam mit David den Song "Save Me Tonight". Das Publikum feierte die unerwartete Kombination der beiden Stars frenetisch. Für Jennifer war es dabei ein ganz besonderer Meilenstein – es war ihr allererster Auftritt beim Coachella-Festival überhaupt.

David ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Welt der elektronischen Musik. Der gebürtige Pariser, der 1967 auf die Welt kam, zählt zu den erfolgreichsten DJs und Produzenten weltweit. Seine Tochter Angie stammt aus seiner langjährigen Ehe mit Cathy Guetta, von der er sich 2014 trennte. Dass Angie ihn nun beim Coachella besuchte und er sie beim Feiern in der Menge entdeckte, machte den Auftritt offensichtlich zu einem ganz besonderen Erlebnis für den Musiker. Mit seiner Partnerin Jessica Ledon (33) hat er bereits weitere Kinder.

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Getty Images David Guetta auf der Quasar Stage beim Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 in Indio, Kalifornien

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Getty Images David Guetta mit seiner Freundin Jessica Ledon

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Getty Images Jessica Ledon und David Guetta im April 2023