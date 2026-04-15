Diese KDRS-Allstars hat Loona direkt ins Herz geschlossen

Bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars war Loona (51) nicht nur als Gast anwesend, sondern plauderte auch aus dem Nähkästchen: Gegenüber Promiflash verriet sie auch, welche Mitstreiter sie in der Show direkt in ihr Herz geschlossen hat. Für die Realitystar-Veteranin, die schon bei der Ursprungsshow Kampf der Realitystars dabei war, gibt es in der neuen Allstars-Staffel gleich mehrere Kandidaten, die sie gerne mag. Für Reality-TV-Urgestein Kader Loth (53), den polarisierenden Frédéric von Anhalt (82) und Cosimo Citiolo (44) scheint die Zuneigung dabei ganz besonders groß zu sein.

Im Gespräch mit dem Star-Magazin schwärmte Loona von den dreien in den höchsten Tönen: "Ich liebe Kader. Ich liebe den lieben Prinzen Frédéric von Anhalt. Cosimo hab ich auch natürlich im Herzen." Ein vierter Name taucht in ihrer Aufzählung auf – und das trotz einiger Reibereien: Mit Paco Herb, dem Sieger der ersten Staffel The 50, lieferte sie sich laut eigener Aussage nämlich regelmäßig Auseinandersetzungen. "Eigentlich hab ich mich tatsächlich nonstop gezofft mit Paco Herb und das, obwohl ich ihn eigentlich so liebgewonnen hatte", resümierte sie. "Es war so eine Liebe, die immer unter Druck stand, aber nichtsdestotrotz habe ich ihn im Herzen."

Loona, die mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk heißt, ist bereits ein bekanntes Gesicht im Realityfernsehen. Ihren großen Durchbruch feierte sie im Sommer 1998 als Sängerin mit dem Hit "Bailando", bevor sie sich auf die Reise ins Reality-TV begab. Zuletzt war sie bereits in der regulären Staffel von "Kampf der Realitystars" zu sehen – die sie 2021 letztlich sogar gewonnen hat. Nun tritt sie also in der ersten Allstars-Version, die am Mittwoch, 15. April, um 20.15 Uhr bei RTLZWEI startet, an, in der bekannte Gesichter aus verschiedenen Realityformaten aufeinandertreffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Loona im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Imago Kader Loth bei der 2‑Jahres‑Geburtstagsfeier des Restaurants Berg und Tal in Berlin

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, Getty Images Paco Herb und Loona, Collage.