Nicht mehr Dubai: Laura Lettgen residiert wieder in Europa

Laura Maria Lettgen (30) hat Dubai den Rücken gekehrt und lebt seit Anfang dieses Jahres wieder in Europa. Wie die Influencerin jetzt im Promiflash-Interview verriet, hat sie sich für Zypern als neues Zuhause entschieden. Den entscheidenden Anstoß dafür gab ein Erlebnis aus dem vergangenen Sommer: Während sie sich in Istanbul von ihrer Nasenoperation erholte, wurde der Luftraum über Dubai für einen Tag gesperrt – ein Moment, der die Social-Media-Persönlichkeit nachhaltig verunsicherte.

In dem Interview schilderte Laura genau, was in ihr vorging: "Da wurde mir schon super mulmig, weil ich dachte: 'Wie kann das sein? Das ist doch die sicherste Stadt überhaupt.' Ich habe mich da auch sehr sicher gefühlt. Das war dann schon der erste Moment, in dem ich dachte: 'Boah, ich weiß nicht.'" Als dann gegen Ende des vergangenen Jahres ihr Mietvertrag auslief, nutzte sie die Gelegenheit für einen kompletten Neustart. "Und dann, Ende letzten Jahres, als mein Mietvertrag ausgelaufen ist, habe ich mich dazu entschlossen, wieder nach Europa zu kommen. Ich lebe inzwischen seit Anfang des Jahres auf Zypern und bin auch sehr happy dort", so Laura weiter.

Die Nasenoperation, die Laura damals in Istanbul vornehmen ließ, hatte sie kurz nach dem Eingriff auf Instagram öffentlich gemacht. Mit einem Nasenverband versehen, zeigte sie sich stolz und schwärmte von den ersten Ergebnissen. Dass der Eingriff letztlich auch der Auslöser für eine so große Veränderung in ihrem Leben sein würde, dürfte die Influencerin damals wohl noch nicht geahnt haben.

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Imago Laura Marie Lettgen beim Screening von "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora

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Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, OnlyFans-Model

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Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen im Juli 2025