Meistverkauftes Album: Adele stößt Whitney Houston vom Thron

Adele (37) hat am Montag Musikgeschichte geschrieben: Ihr Album "21" ist nun das meistverkaufte Album einer Künstlerin überhaupt und hat Whitney Houstons (†48) legendären "The Bodyguard"-Soundtrack vom Spitzenplatz verdrängt. Laut The Sun summieren sich die Verkäufe auf beeindruckende 56,375 Millionen Tonträger – knapp vor Whitney mit 56,372 Millionen. Der Erfolg von "21" wird nach dem Commensurate Sales to Popularity Concept ermittelt, das Zahlen aus verschiedenen Musik-Ären vergleichbar macht.

Mit "21" gelang Adele vor rund 15 Jahren der Sprung von der gefeierten Newcomerin zum weltweiten Superstar. Songs wie "Turning Tables", "Rumour Has It" und vor allem "Someone Like You" liefen in Dauerschleife im Radio und wurden rund um den Globus zu Gänsehaut-Hymnen. Songwriter Ryan Tedder (46), der an "Rumour Has It" und "Turning Tables" mitgeschrieben und produziert hat, meldete sich nun auf Instagram zu Wort und feierte den neuen Rekord. "Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass KEINER von uns, die an diesem Album beteiligt waren, inklusive Adele, wirklich begriffen hat, wovon wir Teil waren", schrieb der OneRepublic-Frontmann.

Schon vor einigen Jahren hatte Adele im australischen TV-Format "60 Minutes" offen erzählt, wie sehr sie der Erfolg von "21" überwältigt hat. "Es gibt Elemente von dem, was mit '21' passiert ist, die mir Angst gemacht haben und außer Kontrolle geraten sind", sagte die Musikerin damals. Die Sängerin fürchtete sogar, den Kontakt zu den Menschen zu verlieren und kein Nachfolgealbum schreiben zu können, mit dem sich ihre Fans identifizieren. "Deshalb habe ich mich zurückgezogen", erklärte sie und distanzierte sich eine Zeit lang bewusst von dem Riesenhit, um wieder zu sich zu finden. Whitney, die 2012 im Alter von 48 Jahren starb, bleibt mit mehr als 220 Millionen verkauften Tonträgern trotzdem eine der prägenden Stimmen der Popgeschichte – unvergessen vor allem durch Balladen wie "I Will Always Love You" oder "I Have Nothing". In der Rangliste der erfolgreichsten Frauen-Alben tauchen außerdem weitere Größen wie Shania Twain (60), Alanis Morissette (51), Celine Dion und Madonna (67) in den Top Ten auf.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Adele und Whitney Houston

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Tedder im September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele bei den The Brit Awards 2022