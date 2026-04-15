Stunde der Wahrheit: Sie fliegen als Erste bei KDRS-Allstars

Yana (29) und Tayisiya Morderger (29) sind die ersten Kandidatinnen, die die Sala bei Kampf der RealityAllstars verlassen müssen. Die Zwillinge standen gemeinsam mit Loona (51) und Yeliz Koc (32) zur Wahl, nachdem die neu angekommenen Allstars Prinz Frédéric von Anhalt (82) und Kader Loth (53) zuvor die Nominierten bestimmt hatten. Ursprünglich befand sich auch Sam Dylan (35) auf der Abschussliste, doch der konnte sich mithilfe von Freundin Kate Merlan (39) im Safety-Spiel retten und war damit aus dem Schneider.

Bei der anschließenden Abstimmung lieferten sich die Morderger-Zwillinge und Yeliz ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Als am Ende Gleichstand herrschte, fiel die Entscheidung an Serkan Yavuz (33), der als Einziger für Loona gestimmt hatte und seine Stimme deshalb neu vergeben musste. Er machte dabei aus seinen Beweggründen keinen Hehl: "Für mich zählt Freundschaft immer mehr als Geld. Ich habe natürlich eine Freundin hier, die ich sehr mag und das ist Yeliz. Ich muss und werde mich natürlich für Yeliz und gegen euch entscheiden", richtete er seine Worte an die Morderger-Zwillinge. Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (34) zeigte sich dankbar: "Es ist wirklich ein richtig schönes Gefühl, dass da Menschen mit mir hier sind, die auf das Geld verzichten, nur damit ich hier bleiben kann." Das Kollektiv verzichtete mit dieser Entscheidung auf über 27.000 Euro Zusatz-Jackpot, der an den Verbleib von Yana und Tayisiya in der Sala gebunden war.

Besonders sauer sind die Schwestern auf Sandy Fähse (41), der ebenfalls gegen sie gestimmt hatte. "Sandy, du kleine Ratte" und "Du bist so ein A*schloch. Das ist so unterste Schublade, du bist ein Arbeitsloser!", schimpften die 29-Jährigen in Richtung des Realitystars – der sich davon jedoch wenig beeindruckt zeigte und kaum reagierte. Der Grund: Sandy und die Morderger-Zwillinge hatten sich zu Beginn der Allstars-Staffel eigentlich ausgesprochen, nachdem Yana und Tayisiya eine Entschuldigung von ihm für einen Zoff verlangt hatten, der sich vor sechs Jahren zwischen ihnen in der ersten Staffel der Show zugetragen hatte.

Anzeige Anzeige

RTL Die erste "Stunde der Wahrheit" bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Yana und Tayisiya Morderger bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress Sandy Fähse im Januar 2020 in Berlin