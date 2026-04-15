Vier weitere Ex-Paare: Sie verstärken "Match My Ex"-Cast

Kurz vor dem Start von Match My Ex auf Joyn hat der Sender noch mal kräftig nachgelegt und vier weitere Ex-Paare für die Kuppelshow bestätigt. Mit dabei sind nun Joanna Lamprianidou und ihr Ex Calvin Steiner, die beide aus Are You The One – Reality Stars in Love bekannt sind. Außerdem stoßen Aurelia Lamprecht (Good Luck Guys) und Rob Solo (Temptation Island VIP) dazu sowie Anna Iffländer und Julius Tkatschenko, ebenfalls aus "Good Luck Guys". Als viertes neues Paar treffen Rina Tavares und Fabrizio Behrens aufeinander, die sich beide aus "Der Bachelor Schweiz" kennen. Die Show startet am Freitag, 17. April, auf Joyn.

Dass es in der Villa bei Athen nicht harmonisch zugehen wird, zeichnet sich bereits vor dem Einzug ab. Beim Zusammentreffen fährt Joanna ihrem Ex Calvin direkt an den Karren: "Deine Lust ist größer als deine Loyalität," soll sie ihm laut Joyn beim Einzug entgegengeschleudert haben. Auch Sabrina Wlk, die ebenfalls zum Cast gehört, soll klargemacht haben, keinerlei Interesse an einer Reunion zu hegen – und befindet sich dennoch in einer Lage, in der ausgerechnet ihr Ex über ihr nächstes Liebesglück entscheiden darf.

Das ist nämlich das besondere Konzept der Show: Die Ex-Partner haben die Entscheidungsgewalt darüber, mit wem sich die Realitystars vermatchen, auf Dates gehen und Pärchen-Challenges bestreiten. Wer am Ende ohne Match dasteht, muss die Villa verlassen. Zusätzlich lockt ein Preisgeld von 25.000 Euro für denjenigen, dem es gelingt, seinen Ex erfolgreich zu verkuppeln. Neben den neu bestätigten Kandidaten gehören bereits Realitystars wie Emma Fernlund (25), Tim Kühnel, Henna, Leandro Fünfsinn, Calvin Ogara sowie Alan Wey und Francesca Brinley zum Cast. Jeden Freitag stehen zwei neue Folgen kostenlos auf der Plattform zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Joyn/Renè Lohse Der Cast von "Match My Ex" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Joanna, Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Alan Wey, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023