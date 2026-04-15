Vorbei: Auch dieser KDRS-Allstar muss den Heimflug antreten

Für einen Allstar ist das Abenteuer bei Kampf der RealityAllstars früher als erwartet beendet. Kader Loth (53) muss die Show überraschend verlassen und das nicht etwa durch eine klassische Abstimmung, sondern durch ein ungewöhnliches Spielformat. Im Rahmen eines Drehbuch-Spiels, bei dem die Kandidaten nach und nach Geschichten vorlesen und dabei Mitstreiter auf der sogenannten "Wand der Wahrheit" in die Kategorie "Auserzählt" einordnen müssen, besiegelt Sam Dylan (35) mit seiner Entscheidung das Schicksal der Reality-Ikone.

Sam muss sich zwischen Kate Merlan (39), Loona (51) und Kader entscheiden und platziert die 53-Jährige als Letzte in der "Auserzählt"-Leiste. Dass dies direkte Konsequenzen haben würde, scheint den Stars jedoch nicht bewusst gewesen zu sein. Als Georgina Fleur (36) an der Reihe ist, weiterzumachen, findet sie im Drehbuch nur noch eine leere Seite. Damit ist klar: Kaders Teilnahme an der Show ist beendet. "Was soll ich sagen, ich habe Pech gehabt, dann gehe ich halt", erklärt sie später im Einzelinterview. Ihr Abschied aus der Sala verläuft jedoch nicht vollständig ohne Ärger. Als Yeliz Koc (32) sich von ihr verabschieden will, macht Kader ihrer Verärgerung Luft: "Du hast ja die ganze Zeit auch nicht mit mir gesprochen, jetzt musst du dich wirklich nicht von mir verabschieden." Auch danach macht sie ihrem Unmut noch einmal Luft: "Eine Schlaftablette wie Yeliz darf bleiben und eine Kader Loth, die 48 h abgeliefert hat, darf gehen."

Vor Kader mussten bereits zwei weitere Allstars ihre Koffer packen: In der "Stunde der Wahrheit" standen Yeliz, Loona sowie Tayisiya Morderger (29) und Yana Morderger (29). Die Letzteren kämpfen gemeinsam als Team. Sie erhalten die meisten Münzen ihrer Mitstreiter und müssen gehen. Der Frust ist groß, eine große Verabschiedung der Twins bleibt aus. Zurück in der Sala ecken sie noch einmal mit Sandy Fähse (41) an und beleidigen ihn unter anderem als Ratte und Ar*chloch. Den Schauspieler lässt der verbale Angriff allerdings ziemlich kalt.

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RTL Frédéric von Anhalt, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Kader Loth, "Kampf der RealityAllstars"

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RTL Yana und Tayisiya Morderger bei "Kampf der RealityAllstars" 2026