Würde Loona einen Realitystar auf ihre TV-Blacklist setzen?

In diesem Jahr kehrt Loona (51) als Teilnehmerin bei Kampf der RealityAllstars auf den Bildschirm zurück – und das, obwohl das Zusammenleben mit anderen Realitystars für die Musikerin nicht immer einfach ist. Im Promiflash-Interview sprach sie jetzt offen darüber, ob sie manche ihrer TV-Kollegen auf eine Blacklist setzen würde, um künftig nicht mehr mit ihnen in einem Format zu stehen. Die Antwort der Sängerin fiel dabei eindeutig aus: Eine solche Liste gibt es für sie schlichtweg nicht.

"Überhaupt nicht. Nein, das ist auch nicht in meinem System drin. Ich will immer irgendwie die Kurve finden und sagen: 'Ach, komm, Schwamm drüber, geht doch. Ich bin so als Mensch. Ich mag keine Streitigkeiten. Ich bin sehr gute Laune bedürftig, mit allen Menschen'", erklärte sie. Gleichzeitig räumte sie aber ein, dass die Realitywelt nicht immer zu ihrem harmonieorientierten Wesen passe: "Das geht aber nicht mit Realitystars. Das geht nicht. Die wollen Krawall, die wollen sehr viel Action und da kann ich nicht mithalten. Aber ich habe die tatsächlich alle auf irgendeine Art liebgewonnen."

Loona ist nicht nur als Realitystar bekannt, sondern hat sich auch als Musikerin einen Namen gemacht. Mit "Bailando" landete sie in den späten 1990er Jahren einen großen Charterfolg. In der Realitywelt feierte sie zuletzt einen besonderen Triumph: Bei Kampf der Realitystars gewann sie ihre Staffel und bewies damit, dass sie in dem Format trotz ihrer friedfertigen Art punkten kann.

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Imago Loona beim Screening der neuen RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora

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RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

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Getty Images Loona, Sängerin