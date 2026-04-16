Allison Williams feiert Babynews von Ex-Co-Star Chris Abbott

Allison Williams (38) hat auf die Babynews ihres ehemaligen "Girls"-Co-Stars Christopher Abbott (40) und dessen Partnerin Aubrey Plaza (41) reagiert. Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Bestätigt wurde die Schwangerschaft von Aubrey selbst, die in der Öffentlichkeit zuletzt mit einem deutlich sichtbaren Babybauch aufgetreten war. Für Allison, die in der HBO-Serie in einer On/Off-Beziehung mit Christophers Figur war, war die Nachricht Anlass zur Freude. "Ich freue mich wirklich sehr für die beiden", sagte Allison bei einer Gala-Vorführung des Dokumentarfilms "Brunello: The Gracious Visionary in New York" gegenüber E! News.

"Es wird wunderschön. Ich bin so jemand, der jetzt, wo ich selbst Mama bin, denkt: 'Oh mein Gott, ihr wisst noch gar nicht, was euch erwartet'", schwärmte Allison. Sie hat einen fünfjährigen Sohn namens Arlo mit ihrem Ehemann Alexander Dreymon (43). Trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihrer eigenen Erfahrungen als Mutter betonte sie, dass sie anderen Eltern in spe keine fertigen Ratschläge mitgeben möchte. Niemand könne einem wirklich sagen, wie Elternsein geht – das müsse man selbst erfahren. Einen einzigen konkreten Tipp erlaubte sie sich dann aber doch noch: "Lasst eine fremde Person euer Baby halten, damit ihr kurz auf die Toilette könnt." Aubreys Schwangerschaft hat weltweit für Aufsehen gesorgt – nicht zuletzt, weil sie auf ein außerordentlich schwieriges Jahr folgt. Ihr Ehemann Jeff Baena (†47) starb Anfang Januar 2025 durch Suizid. Die Schauspielerin beschrieb ihre Trauer später öffentlich als überwältigend; sie verglich ihren Schmerz mit einem riesigen Ozean des Schreckens, der immer präsent sei. Nun deutet sich ein neues Kapitel an.

Bei all der Aufregung um die Babynews schwelgte Allison auch in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Christopher am Set der Serie "Girls". Besonders die Episode "The Panic in Central Park" aus der fünften Staffel, die vor genau zehn Jahren ausgestrahlt wurde, sei für sie ein besonderes Highlight gewesen. "Lena Dunham hat diese unglaubliche Folge geschrieben und ich hatte das große Glück, darin mitspielen zu dürfen", sagte Allison. "Ich bin froh, dass sie bei den Menschen ankommt." Aubrey und Christopher, die ihre Beziehung lange nicht öffentlich bestätigten, kennen sich ebenfalls aus gemeinsamen Projekten – sie standen etwa für den Film "Black Bear" gemeinsam vor der Kamera.

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Getty Images Allison Williams bei den Oscars 2023

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Getty Images Jeff Baena und Aubrey Plaza, August 2014

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Getty Images Christopher Abbott bei der Premiere von "Swimming Home" in New York

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