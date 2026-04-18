Schwangere Aubrey Plaza strahlt mit Babybauch auf Premiere

Schwanger und strahlend zeigte sich Aubrey Plaza (41) am 16. April auf dem roten Teppich in New York City. Die Schauspielerin besuchte eine besondere Vorführung ihrer neuen Animationsserie "Kevin" im Metrograph-Kino und präsentierte dabei laut dem Magazin People ihren Babybauch in einem fröhlichen Babydoll-Minikleid aus der Frühjahrskollektion 2026 von Stella McCartney. Das weiße Kleid im Sixties-Look war mit blauen Blumen und grünen Ranken verziert und wurde von weißen Spitzpumps begleitet. Als kleines Extra hielt die Schauspielerin eine schwarz-weiße Katzenfigur in der Hand – eine charmante Anspielung auf Kevin, die Titelkatze der Serie, die von Jason Schwartzman (45) gesprochen wird. Ihr erstes Kind erwartet Aubrey mit ihrem Partner Chris Abbott – erst vergangene Woche hatte sie die freudige Neuigkeit offiziell bestätigt.

Auf dem roten Teppich war die Freude bei Aubreys Kolleginnen deutlich spürbar: Whoopi Goldberg (70) und Quinta Brunson, die ebenfalls zur Besetzung von "Kevin" gehören, umarmten den Babybauch der werdenden Mutter in herzlichen Momenten vor den Kameras. Auch im TV ließ Aubrey die Neuigkeit hochleben: Noch am selben Tag war sie in der Talkshow "The View" zu Gast und debütierte dort ihren Babybauch vor Publikum. Whoopi scherzte dabei, sie habe Aubreys Schwangerschaft bei deren letztem Auftritt in der Sendung im Oktober bereits prophezeit – wenn auch unbeabsichtigt. Ein eingespielter Clip zeigte Whoopi, die damals lachend rief: "Wir sind schwanger!"

In "Kevin" folgt die Animationsserie der gleichnamigen Katze, die nach der Trennung ihrer Besitzer in einem Tierheim in Queens, New York, landet. Die Serie richtet sich an ein erwachsenes Publikum und startet am 20. April bei Prime Video. Aubrey, die 1984 in Delaware geboren wurde, ist vor allem durch ihre Rolle der April Ludgate in der Comedyserie "Parks and Recreation" bekannt geworden und hat sich seitdem mit Rollen in Filmen wie The White Lotus auch international einen Namen gemacht.

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Getty Images Aubrey Plaza bei der NYC-Premiere von Prime Videos "Kevin" im April in New York City

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Getty Images Whoopi Goldberg, Aubrey Plaza und Quinta Brunson bei der NYC-Premiere von Prime Videos "Kevin" im April 2026

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Getty Images Aubrey Plaza bei den Filmfestspielen in Cannes 2025