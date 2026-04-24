Aubrey Plaza zeigt stolz Babybauch bei "Late Night" mit Seth

Strahlend und mit sichtlich guter Laune zeigte sich Aubrey Plaza (41) am Dienstag, dem 21. April, in der "Late Night with Seth Meyers"-Show. Die Schauspielerin, die ihr erstes Kind erwartet, erschien in einem fließenden schwarzen Kleid mit Strumpfhosen und hohen Absätzen – und ließ sich dabei mehrfach beobachten, wie sie stolz ihren Babybauch streichelte. In der Show promotete sie ihre neue animierte Prime-Video-Serie "Kevin", wie ein YouTube-Clip zeigt. Seth Meyers half der werdenden Mutter, die Stufen hinauf und zu ihrem Platz, bevor er sie humorvoll fragte, ob sie "in anderen Umständen" sei.

Aubrey reagierte schlagfertig auf Seths Frage. "Wie können Sie es wagen, eine Frau das zu fragen. Ähm, nein – okay, Sie haben recht, da ist was drin", scherzte sie gegenüber dem Moderator. Kurz darauf witzelte sie weiter: "Ich brauche Sie, damit Sie es rausholen … entweder Sie oder Henry Winkler." Es war nicht das erste Mal, dass die 41-Jährige ihren Babybauch im Fernsehen präsentierte: Bereits wenige Tage zuvor, am 16. April, hatte sie ihn erstmals in der Talkshow "The View" gezeigt. Moderatorin Whoopi Goldberg (70) scherzte dabei, sie habe Aubreys Schwangerschaft während eines früheren Auftritts der Schauspielerin im Oktober quasi prophezeit – damals nur als Spaß gemeint, aber dann doch eingetroffen.

Im Anschluss an ihren "The View"-Auftritt erschien Aubrey auf dem roten Teppich für eine Sondervorführung von "Kevin" im New Yorker Kino Metrograph und trug dabei ein geblümtes Kleid, das ihren Babybauch in Szene setzte. Whoopi Goldberg und Quinta Brunson, beide Mitstreiterinnen in der Animationsserie, umarmten den Babybauch ihrer Kollegin für gemeinsame Fotos. Wie das Magazin People berichtete, erwartet Aubrey das Kind mit ihrem Partner Chris Abbott, wobei die Geburt für den Herbst geplant ist. Aus dem Umfeld des Paares hieß es demnach: "Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr." Das Paar fühle sich "sehr gesegnet."

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Getty Images Aubrey Plaza bei der Lacoste Womenswear F/W 2026-2027 Show während der Paris Fashion Week, März 2026

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Getty Images Whoopi Goldberg, Aubrey Plaza und Quinta Brunson bei der NYC-Premiere von Prime Videos "Kevin" im April 2026

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Getty Images Aubrey Plaza bei den 34. The Gothams Film Awards in New York

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