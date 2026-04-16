Cameron Diaz packt über die Wahrheit von 30 Jahren Ruhm aus

Drei Jahrzehnte im Rampenlicht – und Cameron Diaz (53) hat in dieser Zeit so einiges gelernt. Die Schauspielerin, die 1994 mit dem Film "The Mask" an der Seite von Jim Carrey (64) ihr Leinwanddebüt feierte, blickt nun anlässlich ihres neuen Films "Outcome" auf ihre lange Karriere zurück. Gegenüber dem Magazin People beschreibt sie den Umgang mit Ruhm ganz ehrlich: "Es ist eine Reise. Ich glaube, für jeden ist es anders. Es sind jetzt über 30 Jahre. Man sitzt irgendwie drin, wie in einem alten Sattel. Man ist damit geritten, getrabt, gegangen – und irgendwie findet man seinen Rhythmus. So funktioniert das einfach. Es ist schwer zu erklären." Ab dem 10. April ist sie in "Outcome" auf Apple TV zu sehen, gemeinsam mit Keanu Reeves (61), Matt Bomer (48) und Jonah Hill (42).

In dem Film dreht sich alles um das Thema Ruhm – und dessen Schattenseiten. Keanu spielt darin einen gefeierten Hollywoodstar, der mit einem mysteriösen Video erpresst wird, das seine Karriere und sein Image zu zerstören droht. Cameron und Matt verkörpern langjährige Freunde seiner Figur Reef Hawk, während Jonah, der auch Regie führte und das Drehbuch schrieb, Reefs Krisenmanager Ira spielt. "Dieser Film zeigt Ruhm in einem sehr interessanten und sehr überdrehten Licht", erklärt Cameron gegenüber People. "Jeder glaubt, berühmt sein zu wollen – aber es hat seinen Preis. Es ist also eine Komödie als Warnung."

Für Cameron ist "Outcome" bereits der zweite Film, der nach ihrer langjährigen Auszeit von der Leinwand erscheint – eine Pause, die sie bewusst für ihre Familie genutzt hatte. Schon 2025 kehrte sie mit der Netflix-Actionkomödie "Back in Action" zurück. Mit ihrem Ehemann, dem Musiker Benji Madden (47), hat die Schauspielerin zwei Kinder. Auch in den kommenden Jahren bleibt sie leinwandaktiv: Sie dreht derzeit eine romantische Komödie in New York, wird in der Actionkomödie "Bad Day" zu sehen sein und soll ihre kultige Rolle als Prinzessin Fiona in "Shrek 5" im Jahr 2027 wieder aufnehmen.

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Getty Images Cameron Diaz in London für "Back In Action"

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Getty Images Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz und Matt Bomer beim Apple TV Press Day im Barker Hangar in Santa Monica, 3. Februar 2026

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Getty Images Schauspielerin Cameron Diaz und Benji Madden bei Casino-Nacht in in Atlantic City, September '25.