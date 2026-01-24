Neues Heim gesucht: Cameron Diaz besichtigt Villa in Miami

Cameron Diaz (53) ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Zuhause – und das in der Sonne Floridas. Gemeinsam mit Ehemann Benji Madden (46) und ihren Kindern Raddix und Cardinal hat die Schauspielerin in den vergangenen Wochen laut TMZ mehrere Luxusadressen in den Vororten von Miami und in Miami Beach besichtigt. Ende Dezember machte das Paar dabei in Pinecrest Halt, wo es eine spektakuläre Villa mit sieben Schlafzimmern und sieben Bädern unter die Lupe nahm. Das Besondere: Das Anwesen gehört NBA-Profi Jeff Green von den Houston Rockets und ist für 16,4 Millionen Dollar gelistet.

Die Immobilie in Pinecrest bringt alles mit, was das Luxusherz höherschlagen lässt: mehr als 10.000 Quadratmeter Wohnfläche, ein privates Kino, Spiel- und Freizeiträume, ein riesiges Fitnessstudio, eine Garage für vier Autos, ein Resort-Pool und – natürlich – ein eigener Basketballplatz. Trotz der opulenten Ausstattung und der prominenten Adresse heißt es aus Kreisen, die direkt über die Besichtigungen informiert sind, dass Cameron und Benji bisher kein Angebot abgegeben haben. Brisant macht die Suche auch der Blick nach Kalifornien: Das Zuhause der beiden in Beverly Hills steht seit 2024 zum Verkauf und fand selbst nach einer Preissenkung bislang keinen Käufer.

Für die Familie könnte Florida mehr als nur ein Tapetenwechsel sein. Cameron, die sich in den vergangenen Jahren abseits großer Hollywood-Sets vermehrt auf ihr Privatleben und Unternehmungen konzentriert hat, verbringt gern Zeit mit ihren Liebsten. Benji, der Gitarrist von Good Charlotte, betont in Interviews regelmäßig den Familienzusammenhalt. Tochter Raddix und Sohn Cardinal stehen im Mittelpunkt des Alltags, gemeinsame Routinen sind ihnen wichtig. Miami bietet neben gutem Wetter und Stränden auch Privatsphäre in bewachten Communities – ein Plus für prominente Familien. Ob der nächste Schritt tatsächlich nach Pinecrest führt, bleibt offen, doch die Route der Besichtigungstouren deutet darauf hin, dass die Wege der vier Richtung Ostküste führen könnten.

Getty Images Cameron Diaz und Benji Madden bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, September 2025

Getty Images NBA-Star Jeff Green, September 2025

Getty Images Cameron Diaz in London für "Back In Action"