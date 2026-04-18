Diese strenge Regel setzt Cameron Diaz zu Hause durch

Cameron Diaz (53) hat eine eiserne Regel für alle, die ihr New Yorker Zuhause betreten wollen: Schuhe, die draußen auf dem Straßenpflaster waren, bleiben auch draußen. Das verriet die Schauspielerin jetzt in der Sendung "The Drew Barrymore Show", wo sie gemeinsam mit ihren Kollegen Keanu Reeves (61), Matt Bomer (48) und Jonah Hill (42) zu Gast war, um ihren neuen Film "Outcome" zu promoten. Als Drew Barrymore (51) sie nach ihrem größten "Ick" fragte, ließ Cameron nicht lange auf eine Antwort warten: "Schuhe von der New Yorker Straße", sagte sie und sorgte damit für stürmische Reaktionen bei ihrer Gastgeberin und schallendes Gelächter bei Hill. Wer in ihr Haus wolle, müsse sich regelrecht umziehen, so die Schauspielerin.

Drew griff die Aussage mit einem Scherz auf und meinte, wer Camerons Haus betreten wolle, solle am besten einen Ganzkörperschutzanzug anziehen. Cameron stimmte lachend zu und erklärte: "Du musst deine Kleider wechseln, um in mein Haus in New York zu kommen." Drew ergänzte, dass ihr Haus deshalb komplett keimfrei sei – woraufhin Cameron bestätigte: "Ja, ich rolle auf meinen Böden herum. Das ist okay." Im Gespräch mit dem Magazin People sprach die Schauspielerin außerdem über ihre 30-jährige Karriere. Ihr neuer Film "Outcome" sei eine "warnende Komödie", die die Schattenseiten des Ruhms beleuchte. "Jeder glaubt, er möchte berühmt sein, aber es hat seinen Preis", sagte sie gegenüber People.

Cameron feierte ihr Schauspieldebüt 1994 im Film "The Mask" an der Seite von Jim Carrey (64). Nach einer langen Auszeit kehrte sie 2025 mit dem Netflix-Actionfilm "Back in Action" an der Seite von Jamie Foxx (58) auf die Leinwand zurück. Ihren Rücktritt aus dem Rampenlicht und die spätere Rückkehr begründete sie damit, dass der Zeitpunkt für ihre Familie gepasst habe. Privat ist Cameron mit dem Musiker Benji Madden (47) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.

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Getty Images Cameron Diaz in London für "Back In Action"

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Getty Images Drew Barrymore bei "The Drew Barrymore Show" im September 2020

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Instagram / benjaminmadden Benji Madden gratuliert Cameron Diaz mit diesem Bild zum 10. Hochzeitstag