Trailer zeigt, wie verrückt die "Realitystar Academy" wird

Am kommenden Donnerstag geht der Reality-Nachwuchs bei den Profis in die Ausbildung. Désirée Nick (69) öffnet die Pforten der ersten "Realitystar Academy". Jetzt zeigt der erste Trailer, dass die Azubis richtig hart arbeiten müssen und nicht nur feiern dürfen. In den Szenen, die Joyn bei Instagram veröffentlichte, müssen die Kandidaten unter Anleitung von Gigi Birofio (26), Tara Tabitha (33) und Co. unter anderem Ekelessen à la Dschungelcamp probieren. Aber es geht auch um große Gefühle: Manche Teilnehmer kommen sich unbekleidet unter der Dusche besonders nahe. "Realitystar werden kann jeder?", fragt Tara in dem Clip mit hochgezogenen Augenbrauen. "Das werden wir ja sehen!", bleibt Direktorin Désirée skeptisch. Los geht es am 16. April auf Joyn.

Insgesamt lassen sich 18 potenzielle TV-Sternchen auf das Reality-Bootcamp ein. Désirée und ihr Team formen den Nachwuchs und testen, ob sie bereit für dieses erbarmungslose Geschäft sind. Ein Preis winkt den Besten unter ihnen aber auch. Diesmal geht es nicht um Geld, sondern um den ersten Auftritt vor laufenden Kameras: Dem Sieger winkt die begehrte Wildcard für Forsthaus Rampensau Germany. Die Erwartungen sind hoch – wer nicht abliefert, der fährt schneller wieder nach Hause, als er gucken kann. Die Wackelkandidaten bekommen einen blauen Brief und stehen auf der Abschussliste. Das letzte Wort hat aber Désirée.

Aber die Schüler der "Realitystar Academy" lernen nur von den Besten. Neben Gigi, der zum einen Désirées Assistent und Vertretungslehrer ist, sind auch andere bereits etablierte Realitystars dabei. Den Biologieunterricht übernimmt Flirt-Profi Flocke (27). Als Urgestein der TV-Landschaft wird Geschichte von Kader Loth (53) unterrichtet. Von Ehrgeiz angetrieben, wird Cecilia Asoro (29) die Schüler durch den Sportunterricht hetzen. Zuletzt wird Sam Dylan (35) als wandelndes Kunstwerk den Kunstunterricht ausführen und Tara leitet den Sozialkundeunterricht. Das Lehrerteam ist überzeugt, dass es nicht so einfach ist, ein Realitystar zu werden. "Die meisten denken: Ich gehe da rein, streite ein bisschen rum – und das klappt schon. Aber so funktioniert es nicht", erklärt Gigi gegenüber ProSieben.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck In ihrer neuen Show setzt Désirée Nick auf Luigi Birofio als Assistenten.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Tara Tabitha ist eine der "Die Realitystar Academy"-Dozentinnen.

Anzeige