Geheime Hochzeit: Taylor Swift und Kelce planen im Stillen

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) planen ihre Hochzeit offenbar ganz ohne die Unterstützung ihrer Eltern. Wie Daily Mail unter Berufung auf Insider berichtet, haben die beiden ihre Familien komplett aus der Hochzeitsplanung ausgeschlossen und organisieren den großen Tag stattdessen gemeinsam mit einem Hochzeitsplaner. Besonders überraschend: Auch Travis ist aktiv in die Planung eingebunden. "Keiner der Elternteile ist in die Hochzeitsplanung involviert, obwohl Travis es überraschenderweise ist", so ein Insider gegenüber dem Blatt. Beide Familien seien zwar begeistert von der bevorstehenden Heirat, hätten aber kein Mitspracherecht bei der Gestaltung des großen Tages.

Die treibende Kraft hinter der Planung soll Taylor sein. "Taylor ist nicht die offizielle Hochzeitsplanerin, aber die meisten Ideen stammen von ihr. Sie ist es gewohnt, das Steuer in der Hand zu halten. Das wird ihr großer Tag sein, und zusammen mit Travis wird sie die Drahtzieherin sein", verriet die Quelle weiter. Dabei laufe aber nichts ohne Travis' Zustimmung: "Sie bespricht buchstäblich alles mit ihm. Wenn sie sich bei etwas nicht einigen können, wird es gestrichen." Dass die Eltern außen vor gelassen werden, könnte tatsächlich überraschen, denn beide Familien waren bisher stets tief in das Leben ihrer Kinder involviert. Travis' Mutter Donna Kelce (73) wurde zuletzt auf dem Flughafen in Los Angeles von einem Fotografen auf ihre Rolle bei der Hochzeitsplanung angesprochen. Ihre Antwort fiel knapp aus: "Oh... ist die Mutter des Bräutigams jemals involviert?" Als sie gefragt wurde, ob sie zumindest beim Anzug oder den Tischkerzen mitentscheiden wolle, sagte sie schlicht: "Nicht wirklich."

Umso bemerkenswerter wirkt diese strikte Geheimhaltung, weil beide Familien das Paar von Anfang an stark unterstützt haben und privat sehr verbunden sein sollen. Andrea und Scott Swift hatten einst sogar ihr Leben in Pennsylvania aufgegeben, um Taylors Karriere in Nashville zu pushen, während Donna und Ed Kelce sich jahrelang aufgeteilt haben, um bei allen Spielen ihrer Söhne dabei zu sein. Inzwischen gelten die Swifts und die Kelces als verschworener Clan, der Feiertage und Footballtage gerne gemeinsam verbringt. Dazu passt, dass Taylor bei ihrem großen Tag erneut von einem engen Kreis aus Freundinnen flankiert werden soll, die im Hintergrund schon länger an emotionalen Überraschungen für die Braut tüfteln – die ganz große Bühne gehört am Ende aber offenbar nur Taylor und Travis selbst.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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