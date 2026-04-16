Jake Gyllenhaal: Schwester Maggies Hochzeit war verrückt

Im Rahmen der Promo-Tour für ihren neuen Film "The Bride!" plauderte Jake Gyllenhaal (45) bei Entertainment Tonights Format "Spilling the E-Tea" aus dem Nähkästchen. Mit dabei waren auch seine Filmkollegen Peter Sarsgaard (55), Jessie Buckley (36), Christian Bale (52) und Penélope Cruz (51) sowie seine Schwester und Regisseurin des Films, Maggie Gyllenhaal (48). Dabei kam auch ihre Hochzeit zur Sprache. Jake wurde gefragt, was der chaotischste, lustigste oder verrückteste Moment auf Maggies Hochzeit mit Peter war – und antwortete prompt. Er erinnerte sich an einen Tanz unter freiem Himmel und daran, wie er dabei die Engel herunterkommen sah.

"Ich denke, wenn es wirklich stimmt, kann man die Engel quasi herabkommen fühlen", erklärte der Schauspieler. "Es gab diesen Moment, in dem ihr beide an dem Ort, wo ihr geheiratet habt, getanzt habt – offen unter dem Himmel. Da war diese unglaubliche Band, die oben spielte und dann herunterkam, und dann begannen alle zu tanzen." Diesen Moment empfand Jake als das Verrückte an der ganzen Sache – "weil ich denke, dass alles wirklich Gute irgendwie verrückt ist". Maggie ergänzte, dass die Liebesgeschichte mit ihrem Mann Peter überhaupt erst die Grundlage für den Film gewesen sei: "Die ganze Sache begann wegen Peter, denn es ist tatsächlich eine epische Liebesgeschichte. Es ist eine Liebe jenseits der Zeit, und ich hätte davon nichts gewusst, wenn es nicht meinen Mann gäbe."

Maggie und Peter lernten sich 2001 bei einem Abendessen kennen und begannen 2002 miteinander auszugehen. 2006 wurde ihre Verlobung bekannt – zusammen mit der Nachricht, dass sie ihr erstes Kind erwarteten. Geheiratet haben die beiden schließlich am 2. Mai 2009. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Ramona und Gloria Ray. Peter verriet dem Magazin People erst Ende 2024 das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe: "Wir wechseln uns ab, was unsere Arbeit angeht. Man muss dem anderen seinen Tanz lassen und dann selbst tanzen. Das hat großen Wert."

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Getty Images Maggie Gyllenhaal und Jake Gyllenhaal

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Getty Images Maggie Gyllenhaal, 2022

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Getty Images Maggie Gyllenhaal und Peter Sarsgaard bei der Premiere von "Dopesick"