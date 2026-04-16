Knox Jolie-Pitt führt eigenen Kampfsport-"Fight Club"

Knox Jolie-Pitt (17) macht als Kampfsportler mächtig Karriere. Der 17-jährige Sohn von Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (50) trainiert seit Anfang 2025 intensiv Muay Thai und hat nun in Los Angeles sogar eine eigene Trainingsgruppe. Neue Schnappschüsse, die Bild vorliegen, zeigen Knox beim harten Outdoor-Workout auf den Straßen der Stadt: hochkonzentriert, drahtiger Look, gibt das Tempo an und zeigt den anderen Sportlern die Übungen.

Für Knox ist das kein neues Interesse, sondern bereits eine ernstzunehmende Leidenschaft. Im Juli 2025 gewann er bei einem Muay-Thai-Wettbewerb in Los Angeles bereits eine Goldmedaille. Angelina und seine Zwillingsschwester Vivienne waren damals als Unterstützerinnen im Publikum dabei. Brad war bei dem Wettkampf nicht anwesend. Der Vergleich zu seinem Vater drängt sich trotzdem auf – vor allem wegen der frappierenden Ähnlichkeit mit Brads Kultrolle in dem Film "Fight Club" aus dem Jahr 1999: drahtig, diszipliniert und mit einem ernsten Blick.

Brad und Angelina trennten sich im Jahr 2016, seitdem gilt das Verhältnis des Schauspielers zu seinen Kindern als angespannt. Knox ist das jüngste Kind des Ex-Paares gemeinsam mit Zwillingsschwester Vivienne. Die beiden kamen am 12. Juli 2008 zur Welt. Wie das Verhältnis von Knox zu seinem Vater heute aussieht, ist öffentlich nicht bekannt. Neben Knox und Vivienne haben Brad und Angelina vier weitere Kinder: die leibliche Tochter Shiloh sowie die Adoptivkinder Maddox, Zahara und Pax.

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Getty Images Angelina Jolie mit Knox Jolie-Pitt bei den Governors Awards 2024 in Los Angeles

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Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

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Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "Fight Club", Oktober 1999