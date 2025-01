Angelina Jolie hilft mit Sohn Knox bei Waldbränden in L.A.

Angelina Jolie (49) zeigt einmal mehr, dass ihr großes Herz nicht nur auf der Leinwand glänzt, sondern auch im echten Leben. Angesichts der verheerenden Waldbrände, die derzeit Los Angeles heimsuchen, hilft die Schauspielerin Freunden und Bekannten, die ihre Häuser aufgrund der Flammen verlassen mussten. Medienberichten zufolge hat Angelina ihr Zuhause in Los Feliz geöffnet, um Evakuierten eine Unterkunft zu bieten. Gemeinsam mit ihrem Sohn Knox (16) wurde sie außerdem dabei gefilmt, wie sie in einem Supermarkt Wasser und Lebensmittel besorgte. Auf die Frage, ob sie plane, für die Feuerhilfe zu spenden, sagte sie entschlossen zu Daily Mail: "Ja, aktuell bin ich damit beschäftigt, mich um die Menschen in meiner Nähe zu kümmern und sie bei mir aufzunehmen."

Die Brände, die in Gebieten wie Pacific Palisades und Brentwood wüten, haben zahlreiche Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Auch prominente Persönlichkeiten wie Billy Crystal (76), Paris Hilton (43) und Anna Faris (48) sind betroffen und haben teils ihr Hab und Gut verloren. Für Angelina steht jedoch vorerst die Unterstützung ihres privaten Umfelds an erster Stelle. Sie hat betont, dass sie weitere gemeinsame Maßnahmen planen wird, sobald ihre Liebsten in Sicherheit sind. Knox, der jüngste Sohn der Schauspielerin, packt dabei tatkräftig mit an, was ihn laut Beobachtern zu einem verlässlichen Partner für seine Mutter macht.

Angelina, die sechs Kinder mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61) großzieht, ist bekannt für ihr Engagement in humanitären Krisen. Neben ihrer Schauspielkarriere hat sie sich seit Jahren intensiv für Geflüchtete und andere soziale Themen eingesetzt. Auch Sohn Knox, der gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester Vivienne (16) 2008 geboren wurde, scheint ihrer Vorbildrolle zu folgen und wird regelmäßig an ihrer Seite bei wohltätigen Aktionen gesehen. In Interviews hat Angelina immer wieder betont, wie wichtig ihr der familiäre Zusammenhalt ist – selbst in schwierigen Zeiten wie diesen. "Es geht darum, füreinander da zu sein", erklärte sie einst in einem Gespräch über die Werte, die sie ihren Kindern vermitteln möchte.

Backgrid / ActionPress Angelina Jolie mit ihren Zwillingen Knox und Vivienne

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2014