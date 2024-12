Mit breitem Grinsen: Knox Jolie-Pitt geht einkaufen in L.A.

Die Kinder von den Hollywoodstars Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) sind trotz der enormen Bekanntheit ihrer Eltern recht behütet aufgewachsen. In den vergangenen Monaten wurde Knox Jolie-Pitt (16) jedoch immer mal wieder im Rampenlicht gesehen. Auf aktuellen Fotos sieht man den Promi-Spross nun gut gelaunt. Er trägt zwei große, gefüllte Papiertüten vor sich her und grinst dabei von einem Ohr zum anderen. Anscheinend verlässt er gerade einen Supermarkt. Auf jeden Fall geht er es in seiner beigefarbenen Cargohose und dem rosafarbenen Print-T-Shirt extrem lässig und entspannt an.

Dass der Teenager für sich selbst einkaufen geht, ist nichts Neues. Auch vor wenigen Tagen wurde er schon von Fotografen dabei gesehen, wie er voll bepackt in Los Angeles umherlief. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt in Begleitung seiner Schwester Vivienne (16). Die beiden sind Zwillinge und die jüngsten Mitglieder im zerrütteten Brangelina-Haushalt. Im Scheidungszoff ihrer Eltern spielt das Sorgerecht um die zwei eine große Rolle. Jedoch verriet ein Insider gegenüber Daily Mail, dass Knox nicht mit seinem Vater rede. "Knox möchte nichts mit Hollywood zu tun haben und steht in keiner Kommunikation mit Brad", hieß es.

Doch auch die restlichen Kinder von Brad und Angelina wollen mit dem Schauspieler wenig zu tun haben. Das soll dem "Fight Club"-Darsteller ziemlich zusetzen, besonders da sein 61. Geburtstag naht. Wie ein weiterer Informant gegenüber dem Portal berichtet hatte, habe der mehrfache Vater seine Kinder regelrecht "angefleht", diesen Tag mit ihm zu verbringen. "Es würde ihm viel bedeuten, aber es sieht momentan nicht besonders gut für ihn aus. Manche seiner Kinder reden noch mit ihm, manche nicht. Es ist sehr verzwickt", erklärte die Quelle.

Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

Getty Images Brad Pitt im September 2024

