Prägendster Moment? Das verrät Lukas Podolski über Karriere

Lukas Podolski (40) hat allen Grund zum Feiern: Seine persönliche Netflix-Dokumentation "Poldi" feierte jetzt ihre Premiere, und der ehemalige Fußballprofi war natürlich mit dabei. Im Gespräch mit Promiflash auf der Veranstaltung ließ er seine beeindruckende Karriere Revue passieren und sprach offen darüber, welche Momente ihn am meisten geprägt haben – von den ersten Schritten auf dem Profirasen bis hin zu unvergesslichen Begegnungen mit seinen Fans.

Auf die Frage nach dem prägendsten Karrieremoment wollte sich Poldi dabei nicht auf ein einzelnes Ereignis festlegen. "Da gibt es einige. Also, da ist das erste Spiel, das man spielt. Dann macht man sein erstes Tor. Dann kommt das erste Länderspiel. Dann gibt es viele schöne Begegnungen mit den Fans. Aber da gibt es jetzt nicht eine Sache, weil das wäre unfair gegenüber den anderen. Es gab so viele schöne Momente. Und ich bin stolz, was ich daraus gemacht habe aus meiner Karriere. Und dass ich so viele schöne Momente erlebt habe in verschiedenen Städten und Vereinen", erklärte er gegenüber Promiflash.

Die Dokumentation zeichnet das Leben und die Karriere des gebürtigen Gliwicers nach, der in Polen geboren wurde und in Deutschland aufwuchs. Podolski spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für den 1. FC Köln, Bayern München, Arsenal und Inter Mailand, bevor er seine Karriere beim polnischen Verein Górnik Zabrze ausklingen ließ. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er 2014 den Weltmeistertitel in Brasilien. Abseits des Rasens ist der dreifache Familienvater, der mit seiner Frau Monika verheiratet ist, auch als Unternehmer aktiv und betreibt unter anderem eine Kölner Eisdielen-Kette.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Podolski und sein Sohn Louis Gabriel bei der Fifa WM 2014

Anzeige Anzeige

Instagram / louispodolski Lukas Podolski und sein Sohn Louis