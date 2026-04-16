Naomi Campbell legt erstmals im Wiener Nachtklub auf

Supermodel Naomi Campbell (55) tauscht den Laufsteg gegen das DJ-Pult: Die britische Ikone legt am Donnerstag, dem 16. April, im Wiener Club "O – der Klub" auf. Wie OE24 berichtet, ist es für Naomi das erste Mal, dass sie in der österreichischen Hauptstadt als DJane in Erscheinung tritt. Die Veranstaltung verspricht eine glamouröse Mischung aus High-Fashion-Flair und erstklassigem Clubsound – eine Kombination, die laut den Veranstaltern eine Nacht voller Energie und Mode-Feeling in den Herzen der City bringen soll.

Naomi ist bei dem Abend nicht die Einzige, die für die Beats verantwortlich ist. Mit dabei sind weitere internationale und lokale DJs wie Sam Divine, Wolfram, Philipp Straub und Sunday DJ. Gemeinsam sollen sie den Club in ein intensives Zusammenspiel aus treibenden Rhythmen verwandeln. Für die Wiener Clubkultur gilt der Abend als besonderes Ereignis, da eine derart hochkarätige Besetzung in diesem intimen Rahmen nur selten zu erleben ist.

Für Naomi ist die Musik keineswegs Neuland. Die 55-Jährige – eines der bekanntesten Supermodels der Welt – war bereits in Musikvideos von Michael Jackson (†50) und Miley Cyrus (33) zu sehen und hat damit schon früh gezeigt, dass sie sich auch im musikalischen Umfeld zu Hause fühlt. Als Mutter von zwei Kindern und nach wie vor aktives Model bleibt sie eine der prägendsten Figuren der internationalen Modewelt. Dass sie inzwischen auch selbst hinter dem DJ-Pult steht, ist ein weiteres Kapitel in ihrer vielseitigen Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Campbell legt als DJane bei der Carbone-Dubai-Eröffnungsparty im Atlantis The Royal auf

Anzeige Anzeige

Getty Images Naomi Campbell bei der Paris Fashion Week, 2024