Glamour pur: Naomi Campbell erobert die Wiener Clubszene

Naomi Campbell (55) hat am Donnerstagabend das Wiener Nachtleben aufgemischt. Das britische Supermodel stand im O Klub am Opernring an den Turntables und übernahm das DJ-Pult bei der "Gtrix Club Night" – und das pünktlich auf die Minute: Punkt ein Uhr morgens betrat Naomi die Bühne. Eine ganze Stunde lang legte sie gut gelaunt mit dem Wiener DJ Wolfram auf, wie Oe24 berichtet.

Im VIP-Bereich verfolgte Wiens Society das seltene Spektakel aus nächster Nähe. Zu den Gästen zählten unter anderem TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer (57) sowie Adi Weiss und Michael Lameraner, außerdem Model Nadine Mirada und Musiker Lucas Fendrich. Bereits vor Naomis Auftritt hatte DJ Philipp Straub das Publikum eingeheizt und wurde von der Britin bei ihrem Erscheinen herzlich begrüßt. Einen deutlichen Kontrast zur ausgelassenen Stimmung auf der Bühne bildete allerdings das Sicherheitspersonal: Wer im VIP-Bereich die falsche Seite betrat, wurde kurzerhand des Hauses verwiesen. Über die Headsets der Security war dabei das Kommando "Abführen!" zu vernehmen – für viele Gäste ein Grund zum Kopfschütteln.

Für Naomi war das nicht ihr erster Auftritt als DJ in Deutschland. Schon vor sieben Monaten sorgte sie in München für staunende Gesichter, als sie in einer Baugrube im Norden der Stadt ihr DJ-Debüt in Europa gab. Bei der Party "Ye Summer Closing" legte das Supermodel massentaugliche House-Beats auf und mischte Remixe populärer Songs darunter "FE!N" von Travis Scott (34). Nach eineinhalb Stunden war Schluss, doch die Gäste schwärmten noch lange von der ungewöhnlichen Kulisse und Naomis überraschendem Karriereschritt.

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Getty Images Naomi Campbell legt als DJane bei der Carbone-Dubai-Eröffnungsparty im Atlantis The Royal auf

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Imago Arabella Kiesbauer bei der TV-Aufzeichnung zum Tribut von Udo Jürgens

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Getty Images Naomi Campbell bei der 17th Annual Harlem's Fashion Row Fashion Show & Style Awards in New York City