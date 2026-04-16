So fördert Khloé Kardashian positives Körperbild bei Tochter

Khloé Kardashian (41) hat auf Social Media ein niedliches Video geteilt, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter True Thompson (8) in der Küche zeigt. In dem Instagram-Clip ist die Kleine dabei zu sehen, wie sie spätabends Äpfel zerkleinert – als Snack für sich und ihre Mama. Als Khloé ihr beim Schneiden hilft, bricht True spontan in Begeisterung über den Körper ihrer Mutter aus und kommentiert ihre Muskeln auf die herzerwärmendste Art und Weise. "Mama hat große Muskeln", ruft sie und legt kurz darauf noch eine Schippe drauf: "Applaus für Mama, sie ist so stark!"

Die Reaktionen der Fans in den Kommentaren ließen nicht lange auf sich warten. Viele zeigten sich gerührt von Trues liebevollen Worten. "Mein Lieblingsteil: 'Applaus für Mama' – daran erkennt man, dass man als Mama alles richtig macht", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Wenn ein Kind seiner Mama so viel gibt, dann weil die Mama ihm so viel gegeben hat."

Dass Khloé so viel Wert auf ein gesundes Körperbild legt, hat einen persönlichen Hintergrund. Bereits vor einigen Jahren machte die Realitystar-Unternehmerin öffentlich, wie wichtig ihr das Thema Körperposititivät für ihre Tochter ist. Gegenüber dem Magazin Health erklärte sie damals: "Wenn Leute sagen 'Sie ist so groß', dann sage ich 'Sie ist so groß gewachsen'. Ich versuche, die Leute dazu zu bringen, präziser zu sein." Im Englischen entspricht dies den Worten, statt "big" zu sagen, die Beschreibung "tall" zu verwenden. Der Grund dafür: Khloé wollte nicht, dass True ihre eigene "sehr ungesunde" Beziehung zu Essen und dem eigenen Körper übernimmt. True wird in wenigen Tagen acht Jahre alt. Sie und ihr drei Jahre alter Bruder Tatum Thompson (3) stammen aus der früheren Beziehung von Khloé mit Tristan Thompson (35).

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True an Ostern

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Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thomspon, Juni 2025

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Instagram / khloekardashian True Thompson, April 2025