Spoiler: Lebt Angus Clouds (†) Charakter in "Euphoria" noch?

Für die Fans von Euphoria gibt es in der neuen dritten Staffel eine emotionale Überraschung: Obwohl Angus Cloud (†25) 2023 verstorben ist, lebt seine Kultfigur Fezco in der Serienhandlung weiter. In der Staffelauftaktfolge, die nun bei HBO lief, wird nach einem Zeitsprung von fünf Jahren enthüllt, dass Fezco nicht tot ist, sondern eine lange Haftstrafe im Gefängnis verbüßt. Die Enthüllung kommt in einer Szene in Los Angeles, in der Rue, gespielt von Zendaya (29), ihre alte Freundin Lexi, dargestellt von Maude Apatow, in deren neuer Wohnung besucht und über Fezcos Schicksal spricht. Gegenüber Entertainment Weekly und anderen US-Medien machte Serienschöpfer Sam Levinson am Rande der Premiere deutlich, wie sehr ihn der Tod des Schauspielers persönlich getroffen hat.

In der Serie hat sich seit dem dramatischen Ende von Staffel zwei viel verändert: Rue arbeitet nun als Drogenkurierin für Laurie, um ihre offenen Schulden zu begleichen, und schmuggelt dafür Ware über die Grenze nach Mexiko. Auf diesen gefährlichen Trips wächst ihre Freundschaft zu Faye, gespielt von Chloe Cherry. Dennoch sucht die Protagonistin immer wieder die Nähe zu ihrer Vergangenheit und taucht bei Lexi in Los Angeles auf, die dort als Assistentin eines TV-Bosses arbeitet – verkörpert von Sharon Stone (68). Bei dem Treffen erzählt Rue, sie würde ihre Schwester Gia angeblich regelmäßig am College besuchen, tatsächlich aber läuft ihr Leben weiter im Schatten der Drogenwelt. Im Gespräch drängt Rue Lexi schließlich, Fezco im Gefängnis anzurufen: Er sitze 30 Jahre ein und vermisse sie noch immer, betont Rue. Am Ende der Episode blendet "Euphoria" zudem ein "In Memoriam" ein, das Angus, aber auch Eric Dane (†53) und Produzent Kevin Turen würdigt.

Hinter der Kamera ist die dritte Staffel für Sam Levinson eng mit der Erinnerung an Angus verknüpft. Der Autor und Regisseur erzählte Entertainment Weekly, der Verlust des Schauspielers habe ihn schwer getroffen: "Ich habe sehr hart gekämpft, um ihn sauber zu halten, und ihn zu verlieren war wirklich schwer", sagte er über den Star, der mit 25 Jahren an einer versehentlichen Überdosis unter anderem von Fentanyl, Kokain und Methamphetamin starb. In einem Statement an die Presse erklärte Levinson, die neuen Folgen seien für ihn eine Art Gedenken: Er habe eine Staffel schaffen wollen, in der trotz aller Dunkelheit Hoffnung und Licht spürbar bleiben und mit der er Angus und all die jungen Menschen ehren möchte, die keine zweite Chance bekommen haben. Auch Eric Dane, der im Februar an den Folgen von ALS starb, ist durch bereits abgedrehte Szenen noch einmal als Teil des Casts zu sehen – ein weiterer emotionaler Moment für alle, die die Darsteller auch abseits der Kamera kannten.

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Imago Angus Cloud in einer Szene aus "Euphoria" Staffel 2, Episode 1 (2022), Foto: Eddy Chen/HBO Max

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Getty Images Sam Levinson, Hunter Schafer, Barbie Ferreira, Zendaya und Eric Dane auf einem HBO-Event

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Getty Images Sam Levinson, Zendaya und Casey Bloys, 2019