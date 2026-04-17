Gregg Sulkin im "Zauberer vom Waverly Place"-Finale dabei

Fans der Kultserie "Die Zauberer vom Waverly Place" dürfen sich auf ein großes Wiedersehen freuen: Gregg Sulkin (33) kehrt für das vierteilige Finale des Spin-offs "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" auf den Disney Channel zurück. Der Brite, der in der Originalserie als Werwolf Mason Greyback drei Staffeln lang als wiederkehrender Gaststar dabei war, schlüpft erneut in seine kultigen Fellpfoten. Wie das US-Branchenportal Deadline exklusiv berichtet, läuft die Produktion der abschließenden Episoden bereits, und auch ein erstes Set-Foto von Gregg, auf dem er lässig an einem Türrahmen lehnt, ist inzwischen aufgetaucht. Wie groß seine Rolle im Finale sein wird, behält Disney vorerst für sich.

Mason Greyback war in der Originalserie der große Schwarm von Alex Russo, gespielt von Selena Gomez (33), und einer der beliebtesten Charaktere aus dem Wizarding Universe. Dass er im Finale auftaucht, passt inhaltlich gut ins Bild: Am Ende der zweiten Staffel von "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" sprang Alex durch ein magisches Portal, um alle anderen zu retten – und bleibt seitdem verschollen. Im vierteiligen Abschluss dreht sich nun alles darum, wie Billie (Janice LeAnn Brown) und die Russo-Familie Alex aufspüren und gemeinsam das drohende Böse besiegen wollen. Selena gibt dabei ihr Regiedebüt und inszeniert die erste der vier Finalfolgen selbst.

Zuletzt sorgte vor allem Alex’ ungewisses Schicksal für Gesprächsstoff. Dass Alex Russo nicht so einfach das Zeitliche segnen würde, hatte David Henrie (36), der in der Serie Justin Russo spielt, jedoch bereits angedeutet. Selenas Rückkehr in die Welt der Zauberei sorgte bei Fans von Anfang an für großes Aufsehen – schließlich war ihre Rolle als Alex Russo in "Die Zauberer vom Waverly Place" der Startschuss für ihre gesamte Karriere. Gregg selbst feierte mit der Originalserie ebenfalls seinen Durchbruch und war zuletzt in verschiedenen Film- und Serienprojekten zu sehen. Nun treffen die beiden Kultfiguren im großen Finale erneut aufeinander.

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Getty Images Gregg Sulkin im Oktober 2017 in Kalifornien

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Selena Gomez und Gregg Sulkin in "Die Zauberer vom Waverly Place", 2007

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Getty Images Gregg Sulkin