Kate enthüllt: So litt die Familie unter ihrer Krebsdiagnose

Prinzessin Kate (44) hat seltene Einblicke in die emotionalen Auswirkungen ihres Krebskampfes auf ihre Familie gegeben. Bei einem Besuch in einem Krebszentrum sprach Kate mit einer Patientin, die gerade das Ende ihrer Behandlung feierte, offen darüber, wie hart diese Zeit für Prinz William (43) und die gemeinsamen Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sowie für ihre Eltern gewesen sei. In einem durch das Magazin Hello verbreiteten Video sagte die Prinzessin: "Ich weiß, dass es für die Familie und die Angehörigen genauso schwer ist." Auch für ihre eigenen Kinder und Eltern sei die Situation sehr belastend gewesen. Für den Partner der Patientin fand die Prinzessin anerkennende Worte: "Man macht das alles mit ihnen durch." Damit machte Kate deutlich, dass die Krankheit weit über die betroffene Person hinaus Spuren hinterlässt.

Schon in der Vergangenheit hatten Kate und William betont, wie sehr die Diagnose den Alltag der Familie verändert habe. Nachdem Kate 2025 ihre Chemotherapie beendet hatte, erklärte sie in einem Video in den sozialen Medien, die Krebsreise sei "komplex, beängstigend und unvorhersehbar für jeden, besonders für die Menschen, die einem am nächsten stehen". Gleichzeitig habe die Erfahrung ihrer Familie eine neue Sicht auf das Leben gegeben: "Dankbar zu sein für die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben, die so viele von uns oft als selbstverständlich ansehen. Einfach zu lieben und geliebt zu werden."

Auch William erzählte in den vergangenen Monaten immer wieder, wie sehr die Familie in dieser Phase zusammengerückt ist. In der Sendung "The Reluctant Traveler" berichtete er, die Kinder würden "ständig lernen und sich anpassen". Er und Kate versuchten, ihnen Sicherheit zu geben und redeten offen über alles, was sie beschäftige. "Wir sind eine sehr offene Familie, also sprechen wir über die Dinge, die uns stören und die uns Sorgen machen", sagte der Thronfolger, betonte aber auch, dass man nie ganz wissen könne, welche Nachwirkungen eine solche Situation habe. Umso wichtiger sei ein Grundsatz: füreinander da zu sein und den Kindern zu vermitteln, dass alles gut wird. Heute ist Kates Krebs in Remission, es geht ihr deutlich besser. In der Radiosendung "Heart Breakfast" schwärmte William kürzlich von seiner Frau: "Sie war unglaublich. Sie hat in den letzten Jahren so viel durchgemacht." Er sei "sehr, sehr stolz" auf sie und glücklich, dass sie sich wieder auf gemeinsame Reisen freuen könne. William und Kates offene Worte verdeutlichen einmal mehr, wie wichtig Zusammenhalt und offene Gespräche in ihrer Familie sind.

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Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in Reggio Emilia

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William empfangen Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu in Windsor

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026